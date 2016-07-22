Erzurum'da Fethullah Gülen'in doğduğu evi yakma girişimi

15 Temmuz darbe girişimini planlamakla suçlanan ABD'de yaşayan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in doğduğu Pasinler İlçesine bağlı Korucuk Köyü'ndeki evi yakılmak istendi. 18 Temmuz gecesi evin kapısının yakıldığını belirten köylüler, "Bu ev yansaydı, tüm köy yanardı. Korku ile yaşıyoruz. Terörist köy olarak anılmak istemiyoruz" dediler.

Erzurum'un Pasinler İlçesi'ne bağlı Korucuk Köyü'nde, Rabia- Ramiz Gülen çiftinin 11 çocuğundan üçüncüsü olarak 27 Nisan 1941 tarihinde dünyaya gelen Fethullah Gülen'in evinin kapısı 18 Temmuz gecesi yakılmak istendi. Fethullah Gülen'in kardeşleri tarafından 3 yıl önce yeniden yaptırılan ve şu an kimsenin yaşamadığı evin dış kapısında ateş nedeniyle küçük hasarlar oluştu. Kapının yanması sonrası jandarma olay yerine gelerek tespitte bulundu.

"Devletine bağlı insanlarız"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 35 hane ve 250 nüfuslu Korucuk'ta tüm evlere Türk bayrakları asıldı. Korucuk Mahallesi Muhtarı Hulkettin Kızıltunç, yaşanan son olaylardan çok rahatsız olduklarını vurguladı. "Teröristlerle birlikte anılmak istemediklerine" dikkati çeken Muhtar Kızıltunç, şöyle konuştu:

"Son yaşanan olaylardan dolayı çok rahatsızız. Çok utanç duyuyoruz. Teröristlerle anılmak istemiyoruz. Biz devletini, vatanını, bayrağına seven, onlara bağlı insanlarız. Biz hiçbir zaman devletimize hain gözle bakmadık. Terör örgütleri ile hiç işimiz olmadı zaten. Bizi Korucuk köyü olarak hep dışladılar, 'pis' dediler. Fethullah Gülen 6 yaşında ailesiyle birlikte köyümüzden çıkarak İzmir'e gitmiştir. 1998'lerde gelmişti, ondan sonra da bir daha görmedik. Ne yapılmış, ne edilmiş ondan da hiç haberimiz yok. Eğer bu işlerde parmakları varsa Allah belalarını versin. Devletimiz en ağır cezayı versin. Terör örgütleriyle hemşehri olmak bizi üzüyor. Üvey evlat muamelesi görmeye başladık. Korucuk köylü olduğumuzu dahi söyleyemiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan bu işlerin bizim başımızdan defolması için yardım istiyoruz. Hizmet alamıyoruz. Korucuk artı Fethullah Gülen diye anıldığı için rağbet görmüyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz ekmeğimizi topraktan tırnaklarımızla kazanan insanlarız. Biz bu işlerle anılmak istemiyoruz. 650 nüfusumuz vardı, 250'ye düştü. Fethullah Gülen'i görmüşlüğümüz yok, faydasını görmüşlüğümüz yok. Darbe gecesinden sonra terörist köyü olarak anılıyoruz. Halbuki biz devletimize canımızı verecek insanlarız."

"Ev yansa bütün köy yanardı"

Gülen'in yargılanmasını istediklerini vurgulayan köylülerden Abdurrahim Karakoç da, Fethullah Gülen'i kastededer, "Kendisinin köyümüze bir faydası olmadı, Evini yakmışlar. Yanmaya başlayınca bırakıp gitmişler. Keşke bunlar olmasaydı. Şu bina yanmış olsa köyümüz, çoluk çocuğumuz hep yanardı. Herkes bu durumda köyden çıkmak istiyor. İnşallah bu ateşe bir su serpilir" diye konuştu.

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Korucuklu Veysel Kızıltunç ise Fethullah Gülen yüzünden son 2- 3 yıldır üvey evlat durumuna düştüklerini ve hizmet alamadıklarını söyledi. Kışın ana yolları kardan traktörlerle kendilerinin açtığını belirten Kızıltunç, "Hizmet görmüyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bizim geçmişimizde 7- 14 yıl askerlik yapan dedelerimiz var."

Babasının adını taşıyan caminin adı değiştirildi

Erzurum'un Palandöken İlçesi Yıldızkent semtinde Fethullah Gülen'in babası Ramiz Efendi'nin adını taşıyan caminin adı bir günde değiştirildi. AKP Milletvekili Orhan Deligöz'ün girişimleriyle Palandöken Müftülüğü'nün internet sitesinde 'caminin adının 'Sultan Alparslan Camisi' olarak değiştirildiği' haberi yer aldı. Caminin Sultan Alparslan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırıldığı için şimdilik bu ismin verildiğini söyleyen Milletvekili Deligöz, "Cami isminin 'Millet' olarak değiştirilmesi önerisi var. Bunu valimizle de görüşüp değiştireceğiz" dedi. Bu arada Palandöken Müftüsü Sıtkı Beydilli görevden alındı ve FETÖ/ PDY kapsamında soruşturma açıldı. (DHA)