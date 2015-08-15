Erzurumda emniyete roketatarlı saldırı

Erzurum'da Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatar ve uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

01.30 sıralarında Terör örgütü PKK mensuplarınca Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Saldırıya, anında karşılık verilmesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaçan saldırganların yakalanması için Özel Harekat polislerince ilçede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olay yerine giden Erzurum Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, saldırı hakkında bilgi alarak, arama çalışmalarına katıldı.