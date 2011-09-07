Erzurum'da emniyet müdürlüğü binasına saldırı

T24 - PKK'lı teröristler Erzurum'un Hınıs ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.



5-6 kişilik bir grubun düzenlediği bildirilen saldırıda 1 polis hafif yaralandı.



Öte yandan Diyarbakır'da teröristler bir mermer ocağındaki 2 iş makinesi, 2 kamyon, 3 konteyner ile 2 çadırı yaktı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensubu 4-5 kişilik bir grubun, dün akşam Kocaköy ilçesine bağlı Şaklak Köyü yakınlarındaki Hanifi Dönegel'e ait Dimersan Mermer Ocağı şantiyesi önünde bulunan 2 iş makinesi, 2 kamyon, 2 barınma amaçlı konteyner ile 2 adet çadırı ateşe vererek kaçtığı bildirildi.



Açıklamada, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.





