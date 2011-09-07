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Erzurum'da emniyet müdürlüğü binasına saldırı

PKK'lı teröristler Erzurum'un Hınıs ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

07 Eylül 2011 03:00

T24 - PKK'lı teröristler Erzurum'un Hınıs ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

5-6 kişilik bir grubun düzenlediği bildirilen saldırıda 1 polis hafif yaralandı.

Öte yandan Diyarbakır'da teröristler bir mermer ocağındaki 2 iş makinesi, 2 kamyon, 3 konteyner ile 2 çadırı yaktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensubu 4-5 kişilik bir grubun, dün akşam Kocaköy ilçesine bağlı Şaklak Köyü yakınlarındaki Hanifi Dönegel'e ait Dimersan Mermer Ocağı şantiyesi önünde bulunan 2 iş makinesi, 2 kamyon, 2 barınma amaçlı konteyner ile 2 adet çadırı ateşe vererek kaçtığı bildirildi.

Açıklamada, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.


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