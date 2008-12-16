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Yaşam

Erzurum'da eğitim rezaleti

Erzurum'da ödeme yapılmadığı için doğalgazı kesilen bir ilköğretim okulunda öğrenciler, dondurucu soğukta titreyerek eğitim görüyor.

16 Aralık 2008 02:00

Erzurum'da ödeme yapılmadığı için doğalgazı kesilen bir ilköğretim okulunda öğrenciler, dondurucu soğukta titreyerek eğitim görüyor.

Kışın sert geçtiği Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Şair Nefi İlköğretim Okulu'nda eğitim rezaleti yaşanıyor... Okulda ısıtma sisteminde kullanılan doğalgazın yaklaşık iki hafta önce kesilmesi nedeniyle öğrenciler dondurucu soğukta eğitim görüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde gönderilen ödenek doğrultusunda belirli aylarında kontör hesabıyla doğalgaz alımı yapılan okulda, gaz yaklaşık iki hafta önce kesildi. Yatırılan para karşılığında kontör yüklenen doğalgaz kartının kullanım limitinin dolduğunu fark eden okul yönetimi, doğalgazın otomatik olarak kesilmesi üzerine durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi.

Şirket parayı peşin istedi

Milli Eğitim Müdürlüğü ise, Erzurum'a doğalgaz dağıtımını yapan Palen Doğalgaz şirketini arayarak okula doğalgaz verilmesini istedi. Palen şirketi, önce gaz karşılığı ödenecek ücretin yatırılmasını, daha sonra gaz verebileceklerini belirtti. Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kurt, doğalgaz şirketi yetkililerine, "Gazı verin, ücreti ne kadar ise makbuz kesin ödeyelim" teklifini sundu. Ancak şirket yetkilileri, parayı almadan gaz yükleyemeyeceklerini belirtince, okuldaki yüzlerce öğrenci dondurucu soğuklarda eğitim almaya mahkûm oldu.

-20 dereceyi buluyor

Kışın çok sert geçtiği kentte hava sıcaklığı - 20'leri görürken, ödeme yapılamadığı için doğalgazı kesilen okulda öğrenci ve öğretmenler dondurucu soğukta eğitim yapmaya çalışıyor. Buz gibi sınıfta palto ve eldivenleriyle oturan öğrenciler, atkılarını da yüzlerine sararak ısınmaya çalışıyor. Öğretmenler de yine palto ve eldivenli bir şekilde ders veriyor.

'Müdür geç bildirdi'

Doğalgaz şirketi yetkilileri, para yatırılmadan veresiye gaz vermelerinin mümkün olamayacağını belirtirken, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kurt ise şunları söyledi: "Okulda kontörle alınan doğalgaz bitmiş. Kart çalışmayınca okul yönetimi önce arıza sanmış, daha sonra ise gazın bittiği anlaşılmış. Okul müdürü durumu bize geç bildirdi. Bu nedenle öğrenciler soğuk havalarda eğitim almış." Durumu Erzurum Valisi Sami Bulut'a ilettiklerini belirten Kurt, "Valilik devreye girdi, en kısa sürede okula doğalgaz verilecek. Öğrencilerin sıcak ortamda eğitim almaları sağlanacak" dedi.

İçler acısı tablo

Yaklaşık bir hafta bu şekilde eğitim verilen okulda bayram tatilinin ardından yine değişen bir şey olmadı. Tatilin ardından ilk ders gününde de soğuk sınıflarda eğitim verilmesi, öğrenci velilerini çileden çıkardı. "Derslerinden geri kalmasın" diye okula gönderilen çocuklar ile eğitim veren fedakâr öğretmenlerin görüntüsü ise eğitimdeki içler acısı tabloyu gözler önüne serdi. Bir sınıfta öğrenci eldivenli bir şekilde hazırladığı kompozisyonu titreye titreye okuyor, öğretmeni ise yine eldivenli bir şekilde titreye titreye öğrencisini dinliyor.

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