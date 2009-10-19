Erzurum'da domuz gribi paniği

ERZURUM’da bir baba ve oğlu domuz gribi şüphesiyle müşahede altına alındı. Babanın tahlil sonuçları pozitif çıkarken, oğlunun kan örnekleri Ankara’ya gönderildi.

Yurt dışından Erzurum’a gelen 36 yaşındaki M.A., 5 gün önce yüksek ateş şikayeti ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. M.A.'dan alınan kan örnekleri, tahlil için Ankara’ya gönderildi. Tahlil sonuçlarının pozitif çıkması üzerine M.A., müşahade altına alındı.

Yüksek ateş şikayetiyle M.A.'nın ismi açıklanmayan oğlu da hastaneye müracat etti. Gözlem altına alınan M.A.'nın oğlundan kan örnekleri alındı. Örnekler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mahmet Ali Şahin’in Ankara’ya döndüğü uçakla tahlil yapılması için Ankara’ya gönderildi.



Domuz gribi olayını doğrulayan Erzurum İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Serhat Vançelik, kan örneklerinin sonuçlarının beklendiğini belirterek, ona göre tedbir alacaklarını, bu kişilerin temasta bulunduğu aile yakınlarını da müşahade altına alabileceklerini söyledi.

