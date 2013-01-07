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Yaşam

Erzurum'da çığ düştü: 1 ölü

Erzurum- Bingöl karayolunun Çat- Karlıova ilçeleri arasındaki Kirişli Bakımevi'nin bulunduğu yerde kar temizleme çalışması yapan bir kepçenin üzerine çığ düştü

07 Ocak 2013 17:56

Erzurum'un Çat İlçesi Kirişli mevkiinde karayollarına ait iş makinasının üzerine çığ düştü. İş makinesinin içinde mahsur kalan operatör yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Erzurum- Bingöl karayolunun Çat- Karlıova ilçeleri arasındaki Kirişli Bakımevi'nin bulunduğu yerde kar temizleme çalışması yapan bir kepçenin üzerine çığ düştü.

Karayolu ulaşıma kapanırken, operatör 46 yaşındaki Muammer Yalçın, iş makinesinin içinde mahsur kaldı.

Karayoları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına rağmen kurtarılamayan Yalçın yaşamını yitirdi.

 

Araçlar mahsur kaldı

 

Bölgede ayrıca, Erzurum- Ağrı karayolunun Saç Dağı kesiminde 50'ye yakın araç mahsur kaldı. Araçlar, Erzurum'dan giden ekiplerce kurtarılıp Horasan İlçesi'ne getirildi. Karayoları 12'nci Bölge Müdürlüğü, tipi ve kar yağışıyla birlikte Erzurum-Bingöl, Erzurum-Ağrı, Erzurum-Muş yollarının ulaşıma kapandığını bildirdi. Erzurum'da çevre illere gidiş noktalarını kesen trafik ekipleri sürücülere geçiş izni vermedi.

 

Üniversiteye de tatil

 

Erzurum'da ilk ve orta dereceli okullardan sonra Atatürk Üniversitesi'nde de bugün tüm fakülte ve yüksekokullarda eğitime bir gün ara verildi.

Diğer taraftan, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde kalan tatilci ve turistler tipi nedeniyle otellerinden dışarı çıkamıyor. Erzurum'da kent içinde trafik aksarken, tipi yüzünden binaların çatıları ve tabelalar uçtu, birçok ağacın dalı kırıldı, araçlarda da hasar oluştu.

Erzincan'da ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ve hamilelere 2 gün izin verildi.

 

2 bin 74 köy yolu kapandı

 

Bölgede iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi yüzünden Erzurum'da 693, Erzincan'da 515, Ağrı'da 354, Muş'ta 262, Kars'ta 172, Iğdır'da 41 ve Aradahan'da 37 olmak üzere toplam 2 bin 74 köy yolu kapandı.

Kar kalınlığı Ağrı'da 55, Erzurum'da 35, Erzincan'da 30 Muş'ta 20, Kars'ta 15, Ardahan'da 10 santimetreyi buldu. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 80, Palandöken Kayak Merkezi'nde 57 santimetre olduğu belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının bölgede perşembe gününe kadar etkili olacağını bildirdi.

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