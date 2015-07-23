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Yaşam

Erzurum'da CHP'li belediye meclis üyesi öldürüldü

Erzurum Şenkaya Belediye Meclis Üyesi Gökhan Dağaşan'ın kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor

23 Temmuz 2015 17:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzurum Şenkaya Belediye Meclis Üyesi Gökhan Dağaşan, Olur sınırları içerisindeki Uğurlu köyü yaylasında ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre, CHP'nin Şenkaya Belediye Meclis Üyesi Dağaşan, Olur sınırları içerisinde bulunan Uğrulu köyü yaylasında ölü bulundu. Dağaşan'ın, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın tarafından silahla vurulduğu iddia edildi.

CHP'li Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dağaşan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum'a getirildi. Dağaşan'ın vücuduna isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybettiği belirtilirken, konuyla ilgili Oltu Cumhuriyet Savcılığının soruşturması devam ediyor.

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