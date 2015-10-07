Erzurum'da biri pençeleri kesilmiş halde iki ayı ölüsü bulundu; selfie çekmek için kuyruk oluştu!

Erzurum-Erzincan karayolunda 300 metre arayla birisi dört ayak pençesi kesilmiş, diğeri de üzeri toprakla örtülen iki ayı ölüsü bulundu.

Erzurum- Erzincan karayolu üzerindeki Aşkale ilçesinin Çayköyü mevkisinde bulunan ayıları gören sürücüler ayıların ölü olduğundan emin olduktan sonra araçlarından inerek yanlarına gitti.

Ayıları görenlerden Deniz Demir, “Erzurum’dan Aşkale’ye giderken yolun hemen yanında bir ayı gördük. Durup bir süre baktıktan sonra ölü olduğuna kanat getirince yanına gittik. Ayının öldüğüne üzülürken, ayaklarının kesilip götürüldüğünü görünce şok olduk. Bir süre ilerledikten sonra bir başka ölü ayı da gördük. Onun da üzeri toprakla örtülmüş. Yetkililerin, ayıların ölüm nedenini ve ayaklarını kesip götürenleri bularak adalete teslim etmesini istiyoruz” dedi.

Çok sayıda vatandaşın ayılarla selfie çekmesi ise dikkat çekti.