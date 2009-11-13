Erzurum'da bir öğrenci daha kayboldu!

Erzurum'da Ömer Duygun İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Musa Kang'ın kaçırılarak öldürülmesinin ardından Haşim İşcan İlköğretim Okulu öğrencisi 11 yaşındaki Miraç Ağdaş'da kayboldu.



Kazım Yurdalan Mahallesi'ndeki Haşim İşcan İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Miraç Ağdaş, saat 18.30'dan itibaren kayıplara karıştı.



Okul fomasıyla kaybolan Miraç Ağdaş'ın ailesi, Yenişehir Polis Merkezi'ne başvurarak çocuklarının bulunmasını istedi.



Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi de kayıp çocukla ilgili bilgileri tüm ekip ve karakollara bildirdi. Polis, Ağdaş Ailesi'nin oturduğu Abdurrahmangazi Mahallesi'nde arama çalışması başlattı.