Erzurum'da bir dünya lisesi!

Üniversite yerleşkesini andıran lise, yarı olimpik spor salonu, kütüphaneleri, laboratuvarları ve salonlarıyla geniş bir alana yayılıyor. Lisede halen 132’si tam burslu, 142 öğrenci eğitim görüyor.



Erzurum’a ‘uzaydan ışınlanmış’ gibi gözüken Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi’nin devamı gelecek. Sırada Van, Şanlıurfa ve Malatya liseleri var



TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla açılan ‘özel’ lise, Erzurum’da ‘dünyayla yarışacak’ bir eğitim ortamı oluşturdu. Yılın büyük bölümünü karlar altında geçiren Erzurum’a ‘uzaydan ışınlanmış’ gibi görünen İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi’nde halen 142 öğrenci öğrenim görüyor. Öğrencilerin 132’si tam, kalan 10 öğrenci ise kısmi burslu. (Kısmi burslular 14 bin lira olarak belirlenen eğitim ücretinin 11 bin lirasını ödüyor.)



Öğrenciler, okul tarafından yapılan sınavla seçiliyor. Sınava ilköğretim okullarının son dört ylında not ortalaması en az 4 olan öğrenciler kabul ediliyor. Eğitim İngilizce ağırlıklı ve bir yılı hazırlık olmak üzere beş yıl. 36 öğretmenin 26’sı yüksek lisans ya da doktora yapmış. Sınıflar 15’şer kişilik. 1 Eylül 2007 tarihinde açılan okuldan bu yarı yıl tatilinde dördü kız, dördü erkek öğrenci, ABD’ye yollanacak. Öğrenciler, ABD’de Bilkent mezunları tarafından ağırlanacak.



Müdür iddialı



Lisenin genel müdürü ve eski Fırat Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Arif Çağlar iddialı: “Türkiye’de ilk olan okulumuzda, örnek eğitimle geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.” Çağlar’a göre, ‘Türkiye’de nitelikli eğitim veren liseler batı illeri ve metropollerde toplanmış durumda. Erzurum’daki lise bu tabloyu değiştirdi. Bilkent, kendisine özel olarak çıkarılan 5526 Sayılı Kanun’a dayanarak bölgede Erzurum’dakine benzer laboratuvar liseler açmayı sürdürecek. Laboratuvar okulların devamı Van, Şanlıurfa ve Malatya’da olacak.’



Ama İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi şimdilik tek. Liseden çok üniversite kampüsünü andıran lise yarı olimpik spor salonu, biyoloji, fizik ve kimya laboratuvarları, akıllı tahta, DVD player ve data projeksiyon cihazlarıyla destekli sınıfları, zaman zaman Bilkent Orkestrası’nı ağırlayan çok amaçlı salonları ile dikkat çekiyor.