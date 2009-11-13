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Yaşam

Erzurum'da bir çocuk daha kayboldu

Erzurum’da kaybolduktan bir hafta sonra ölü bulunan Musa’nın ardından, bir çocuktan daha dün akşamdan beri haber alınamıyor.

13 Kasım 2009 02:00

T24 - Erzurum’da kaybolduktan bir hafta sonra ölü bulunan Musa’nın ardından, 11 yaşındaki bir çocuktan daha dün akşamdan beri haber alınamıyor.

Kazım Yurdalan Mahallesi'ndeki Haşim İşcan İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Miraç Ağdaş'tan dün akşam saat 18.30'dan itibaren haber alınamıyor.

Ailesi karakola başvurarak okul formasıyla kaybolan Miraç Ağdaş’ın bulunmasını istedi. Polis, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde arama çalışması başlattı.

13 yaşındaki Musa Kanğ'ın cesedi kaybolduktan bir hafta sonra bulunmuştu.

Musa'nın öldürülmesiyle ilgili olarak amcasının oğlu tutuklanmıştı.

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