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Yaşam

Erzurum'da bir çoban ayının attığı taşla yaralandı

Hayvanlarını sulamaya götürdüğünde bir ayının attığı taş ile yaralanan 44 yaşındaki Mevlüt Dilekçi yoğun bakımdan çıktıktan sonra, 'Ayı beni yemeğe karar vermişti. İmdadıma helikopter yetişti' dedi

10 Temmuz 2012 16:21

Erzurum'un Aziziye İlçesi'ne bağlı Aynalıkale köyünde hayvanlarını sulamaya götürüren 44 yaşındaki Mevlüt Dilekçi, bir ayının attığı taş ile yaralandı. Cep telefonuyla jandarmadan acil yardım isteyen Dilekçi yayladan ambulans helikopterle alındı.

DHA'dan Kerim Burucu'nun haberine göre, olay, 6 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında Aziziye’nin Aynalıkale Köyü Öküzyatağı Mevkii’nde meydana geldi. 

Kendisine ait 30 hayvanı otlatan Mevlüt Dilekçi, öğle saatlerinde su içmelerini sağlamak için dereye götürdü. Hayvanları su içerken bir kenarda oturarak bekleyen Dilekçi’nin arkadan atılan bir büyük taşla yaralandı. Döndüğünde ayıyı gören Mevlüt Dilekçi, yerinden kalkamadığını fark edince hemen cep telefonuna sarıldı. Jandarmayı arayan ve olayı anlatan Dilekçi, "Beni ayıdan kurtarın" diyerek yardım istedi. Jandarma, karayolundan ulaşımın imkansız olmasını dikkate alarak Erzurnum’dan helikopter ambulans istedi. Cep telefonundan Dilekçi’nin yerini belirleyen helikopter ambulans, Öküzyatağı Mevkii’ne giderek yaralıyı aldı ve Erzurum’a getirdi. 

Kaburgaları ve ciğerlerinde sorun olduğu için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve yoğun bakımdan bugün çıkan Mevlüt Dilekçi, şunları anlattı: 

"Jandarmayı aradım ve ’Ayı beni yiyecek’ dedim. Acil yardım istedim. Köyden ağabeyim Mecit’i de çağırdım. Ayı 50 metre kadar ötede durmuş bekliyordu. Dağlar sahipsiz, ayıların elinde kalmış. Helikopter yarım saat geç kalsa, ayı beni yemişti. Helikopter, tam zamanında imdadıma yetişti." 

Öte yandan Erzurum’un İspir İlçesinin Yeşilyurt Köyünde 31 Ağustos 2011 günü ağaçtan dut toplayan 3 çocuk babası, İspir Halk Eğitim Merkezi Müdürü 54yaşındaki Ömer Yılmaz ile 4 çocuk annesi 60 yaşındaki Miyese Yılmaz iki ayrı ayı saldırısına maruz kalarak ölmüştü. 

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