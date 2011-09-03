-Erzurum'da ayı yakalama mesaisi ERZURUM (A.A) - 02.09.2011 - Erzurum'un İspir ilçesinde ayı saldırısı sonucu iki kişinin ölümünün ardından çıkarılan ''yakalama kararı'' kapsamında sürdürülen çalışmalara, bölgede yağmurun etkili olması ve karanlık çökmesi sonucu ara verildi. Yeşilyurt köyündeki ayı saldırısının ardından köyde tedirginlik sürüyor. Saldırgan ayının yakalanması için özel oluşturulan avcı ekibi, gün boyu yaptıkları çalışmaların ardından köye eli boş döndü. Erzurum Doğa ve Yaban Hayatı Koruma, Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği Başkanı Abdullah Erzurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede geniş çaplı arama yaptıklarını belirterek, yağmurun etkili olması ve karanlık çökmesi sonucu köye döndüklerini söyledi. Yağmur yağmasıyla birlikte arazide meydana gelen çamur sayesinde saldırgan ayının izine daha rahat ulaşabileceklerini ifade eden Erzurum, sabah erken saatlerde yeniden çalışmaya başlayacaklarını aktardı. -''Bir ayı daha mı önemli''- Bu arada, Yeşilyurt köyü sakinleri, hayatlarında ilk kez ayının insana saldırdığını gördüklerini belirterek, söz konusu ayının o gün yayla yolunda ne kadar insan varsa hepsini öldürebileceğini söyledi. Yöredeki ayıların saldırgan olmadığını savunan vatandaşlar, ''Buradaki ayılar ne insana, ne hayvana saldırıyordu. Bu ayı başka bir yerden gelmiş olabilir. Bunların koruma altına alınması gerekiyor. Bir ayı vatandaştan daha mı önemli?'' dedi. -Cami hoparlöründen ''gece ayı avına çıkmayın'' anonsu- Öte yandan, Yeşilyurt Köyü İmamı, Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği Başkanı Abdullah Erzurum'un talebi üzerine, akşam namazı sonra caminin hoparlöründen, vatandaşın gece ayı avına çıkmaması gerektiğini belirterek, ''Sayın Yeşilyurt sakinleri, hiçbir vatandaş projektörle, silahla bu gece sabaha kadar ayı avına çıkmasın. Yağmur yağmıştır. İzleri belli olsun. Hiç kimse gidip ayıyı tedirgin etmesin. Devletten gelen ekibimiz burada hazır bulunmaktadır. Giderseniz izleri belli olmaz, bulunmaz. Bu tedirginlik de devam eder'' şeklinde anons yaptı.