Erzurum'da atlı hafızlar, 485'inci 'Binbir Hatim'i başlattı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'u doğal afetlerden korumak için 484 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan \'Binbir Hatim\' geleneğine bu yıl da devam edildi. Pir Ali Baba Türbesi\'nde hafızların bir hatim okuyarak başlattığı gelenek, ellerinde Kur\'an-ı Kerimleri okuyan atlı hafızın şehri turlamasıyla devam etti.

Merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki Pir Ali Baba\'nın Türbesi\'nde düzenlenen törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müftü Hasan Hüsnü Sula ve çok sayıda davetli katıldı. Erzurum\'da görevli hafızların ilk hatimi okudukları törende Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua etti. Müftü Sula, Erzurum\'un bela, afetlerden korumak için yaptığı duada ayrıca Irak, Suriye\'de yaşayanlar da unutulmadı. Sula, duasında büyük tartışmaların yaşandığı Kudüs\'ü de unutmadı. Müftü Sula\'nın duasıyla birlikte başlayan Kuran\'ı Kerim\'in okunması 20 Ocak 2018\'e kadar devam edecek.

Törende bir konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, 500 yıla yakın süredir süren geleğin devam etmesini sağlayan herkese teşekkür etti. Kuran-ı Kerim\'in dertlerden, devalardan koruyan bir şifa olduğunu belirten Vali Azizoğlu, \"Pir Ali Baba\'nın yaklaşık 500 sene önce başlattığı bu güzel geleneğin bu bayraklar dalgalandığı, ezanlar okunduğu sürece bu mübarek topraklarda devam edeceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum. Erzurum var oldukça bu güzel gelenekler devam edecektir. İnşallah, çocumlarımız ve torunlarımız bu güzel geleneği devam ettirecek, bu topraklarda, dağlarda, ovalarda Allah\'ın Kuranı her zaman okunacak ve ruhları, gönülleri şadedecektir. Allah Erzurumumuzu, vatanımızı, milletimizi her türlü beladan, musibetten, kötülüklerden, ihanetlerden ve muhafaza etsin\" dedi.

Konuşmaların ardından Pir Ali Baba Türbesi\'nin bulunduğu tepede Kuran okumaya başlayan atlı 7 hafız, tören alanına indi. Tarihi bir geleneği de canlandıran hafızlar, protokolün tören alanından ayrılmasıyla birlikte Kuran okuyarak şehri dolaşmaya başladı. Törene katılanlara salep ikram edildi.

Erzurum\'da 485\'inci kez başlayan binbir hatim, merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye\'deki camilerde okunacak. Binbir hatim geleneği 19 Ocak Cuma 2018 günü Ulu Cami\'de erkeklere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü ise saat 09.00\'dan itibaren de yine Ulu Cami\'de kadınlara okunacak hatim duasıyla sona erecek.

PİR ALİ BABA BAŞLATTI

Pir Ali Baba\'nın 1500\'lü yıllarda yaşadığı tahmin diliyor. Pir Ali Baba\'nın yaşadığı dönem Yavuz Sultan Selim ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman\'ın Osmanlı padişahı olduğu yıllardır. Bu dönem Osmanlı Devleti\'nin yükselme ve gelişme yıllarıdır. Bu yıllar aynı zamanda ilim, sanat ve edebiyat alanında büyük gelişmeler olduğu ve günümüze kadar gelen kalıcı eserlerin meydana geldiği yıllardır. Bu ortamda yetişen Pir Ali Baba, alim bir kişi olup, o devrin büyük zenginlerindendir. Düzcü köyünde mutasarrıflık yapan Ali Baba, \"Eğer her yıl binbir hatim okursanız Allahü Teala bu memleketi hususiyetle zelzeleden korur\" diyerek maliki bulunduğu 8 köyden 4\'nün gelirini tamamen Erzurum\'da yılda bir defa okunmasını ihdas ettiği \'Binbir Hatimler\'e vakf etmiş ve bu hatimler o günden sonra Erzurum\'da sürekli okutularak, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar devam etmiştir. O yıllarda meydana gelen bazı aksamalarla okutulamayan binbir hatimler, bir süre sonra Erzurum Müftüsü Hacı Muhammed Sadık Solakzade ve o zamanın Erzurum milletvekillerinden Mühirzade Asım Efendi ile Zihni Bey tarafından yeniden okutulmasının temini için Mustafa Kemal Paşa\'dan izin aldırılarak \'Binbir Hatim\'ler yeniden başlayıp devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir.



