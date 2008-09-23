Erzurum'da ağaçlar metalden!

Ağaç kesmenin cezası kamu hizmeti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tarihi Lala Paşa Camisi’nin çevresindeki 11 çam, huş ve kestane ağacını bir gecede kesti. Yaklaşık yarım asırlık ağaçları kesen AKP’li belediye, bunların yerlerine ışıklandırılmış metal ağaçlar dikti. Büyükşehir Belediyesi ağaçların kuruduğu için kesildiğini ileri sürerken, semt esnafı “Belediye tepkilerden çekindiği için ağaçların tümünü bir gecede kesti. Yeşili katletti. Yerine metal ağaç dikti” dedi.Kentin en işlek semti Cumhuriyet Caddesinin tam ortasında bulunan ve 1562 yılında Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Lala Paşa Camisi'nin doğu ve güneyinde bulunan ağaçlar bir gecede kesildi. Kökünden kesilen Çam, huş ve kestane ağaçları, dozerle kamyonlara yüklenerek taşındı. Uzun ve sert geçen kış nedeniyle ağaç yetiştirmenin çok zor olduğu Erzurum’da tarihi caminin çevresindeki ağaçların kesilmesi hakkında AKP’li Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Ağaçları kuruduğu ve tarihi eserin görünmesini engellediği için kestik” dedi.Menderes Caddesi’nin Cumhuriyet Caddesi ile birleştiği alana yeraltı otoparkı yaptıran Büyükşehir Belediyesi, caddeyi yeniden düzenlerken ağaç kesiminin yanı sıra granitten yaptırılan bir çeşmeyi de caminin doğusuna yerleştirdi. Yine caminin doğu tarafına kesilen ağaçların yerine iki metal ağaç dikti. Semt esnafından Şadi Özgündoğdu, belediyenin yeşil katliamı yaptığını öne sürerek, yaklaşık 50 yıllık ağaçların yok olması karşısında gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Şadi Özgündoğdu tepkisini şöyle dile getirdi:“Belediye cami sınırları içinde bulunan ve etrafı çevrili bölgedeki değişik türde 6 ağacı kökünden kesti. Aynı şekilde yine caminin doğu ve güney tarafında kaldırımlarda bulunan 5 ağaç da yok edildi. Dozerlerle kamyona yüklenerek götürülen ağaçların izleri ortadan kaldırıldı. Sanki talandan mal kaçırılıyor. Yerlerine de iki adet metal ağaç dikildi. Yapay ağaçlar, geceleri ışıklandırılıyor. Erzurum’da geceyarısı operasyonu ile büyükşehir belediyesinin yaptığı yeşil katliamının hesabının sorulmasını bekliyorum.”