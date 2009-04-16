Erzurum'da, 4.3'lük deprem korkuttu







Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 4.3 büyüklüğündeki deprem, can ve mal kaybına neden olmadı. Deprem, kısa süreli korkuya neden oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 01.21'de meydana gelen ve merkez üssü Pazaryolu İlçesi olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Pazaryolu Kaymakamı Osman Dölek, depremin ardından ilçe merkezi ve bağlı 37 köyde inceleme yaptıklarını, depremin hasara yol açmadığının belirlendiğini söyledi.



Öte yandan 4.3 büyüklüğündeki bu depremin ardından, saat 01.33'te, yine Pazaryolu merkezli 2.9 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.

