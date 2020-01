Erzurum'da 32 bölge yeniden özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Erzurum Valiliği, PKK'lıların bulunduğu tespit edilen 32 ayrı noktayı 15 gün süreyle yeniden 'özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Şenkaya ilçesinde, 14 Ağustos'ta 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen 32 bölge sürenin dolması üzerine yeniden 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu konuda şöyle denildi:

"Son dönemde bölücü terör örgütünün yapmış olduğu terör ve yıldırma eylemleri ilimiz sosyal ve ticari hayatını olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bölücü terör örgütünün bölge halkı üzerinde baskı oluşturmak maksadıyla terör eylemlerini arttırma gayretinde olduğu bilinmektedir. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü tehdit ve saldırıdan korunması maksadıyla, ilimiz sınırları içinde emniyet ve asayiş temin etmek için hukuk kuralları çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu kapsamda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Şenkaya İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda belirtilen bölgeler 1- 15 Eylül 2015 tarihleri arasında 15 gün süre ile 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen bölgelere girmesi can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla yasaklanmıştır."