Erzurum'da 3 günde 150 kaz öldü

Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne bağlı Köroğlu Köyü'nde oturan Gürbüz Dilmaç'a ait 152 kaz, 3 gün içinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı öldü. Sadece 2 kazın kaldığını belirten Dilmaç, "Kazlarla birlikte hayallerim de telef oldu" dedi.

Köyde çiftçilik yapan 40 yaşındaki Gürbüz Dilmaç, geçen Mayıs ayında Kars'ın Göle ilçesinden 15 bin lira vererek 152 kaz satın aldı. Kaz çiftliği kurmayı planlayan Dilmaç'ın bu hayali kısa sürdü. Dilmaç'in kazları 3 gün içeresinde gruplar halinde telef oldu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen ekiplerin aldığı numunelerden herhangi bir şey bulgu elde edilemedi. Kazlarla birlikte hayalerinin de bittiğine dikkati çeken Gürbüz Dilmaç, şöyle dedi:



"Köyümde çiftçilik yapıyordum. Tüm birikimimle gidip kaz aldım ve ileride köyüme büyük bir kaz çiftliği kurmayı düşünüyordum. Kazları kendime ait arazide yetiştiriyordum. Ama 2 ay önce aldığım 1 yaşındaki 152 kaz,gruplar halinde 3 günde telef oldu. Elimde 2 tane kaldı. Ne yapacağımı şaşırdım. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen ekiplerin aldıkları numuneler temiz çıktı. Ölüm nedenleri belirlenemedi. Elimde kalan iki kazla hayallerimi gerçekleştiremem."

Kazların sahibi fenomen çıktı

Kazları toplu şekilde telef olan Köroğlu köyünden Gürbüz Dilmaç'ın geçen yılın Ocak ayında ormanlık alanda bir ayı yavrusu bulduğu, hayvanla çektiği videonun sosyal medyada tıklanma rekoru kırdığı belirlendi. Kucağındaki ayı yavrusuna sevgi gösterisinde bulunan Dilmaç’ın hareketleri kadar yavru ayıya söylediği 'Sana kurban olayım. Canavar canavar" sözleri ilgi topladı.Dayı adını verdiği ayı yavrusunu 4 ay besleyen Dilmaç, doğal hayata karışmasının zamanının geldiğini düşünerek hayvanı Sarıkamış Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etmişti.

