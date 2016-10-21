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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erzurum'da 16 öğretmen tutuklandı

Erzurum'da, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 2 hakimden 1'i, 21 öğretmenden de 16'sı tutuklandı

21 Ekim 2016 23:14

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, 'FETÖ' ile ilişkisi oldupu öne sürülen ve gözaltına alınan 21 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı, savcılık sorgusunun ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında 11 öğretmenin daha gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Ayrıca, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 2 hakimden 1'i tutuklanırken, diğeri hakkında ise delil ve sağlık gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

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