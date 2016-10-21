Erzurum'da 16 öğretmen tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, 'FETÖ' ile ilişkisi oldupu öne sürülen ve gözaltına alınan 21 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolü sonrası adliyeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı, savcılık sorgusunun ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Aynı soruşturma kapsamında 11 öğretmenin daha gözaltında tutulduğu öğrenildi.



Ayrıca, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 2 hakimden 1'i tutuklanırken, diğeri hakkında ise delil ve sağlık gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.