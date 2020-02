Erzurum'da 10 bin kişi Aziziye Tabyaları'na yürüdü

Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ - Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- OSMANLI- Rus Savaşı\'nda Erzurum halkının taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyaları\'ndaki destana tanık olmak için sabah namazında düzenlenen etkinliğe, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Erzurumlu katıldı. Yaklaşık 10 bin kişi, atalarının izinde yürüdü.

Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum- Kars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı\'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası, tarihi günlerinden birine daha sahne oldu. \'93 Harbi\' olarak bilinen 1877 Osmanlı- Rus Savaşı\'nda \'Aziziye Tabyası\'nın düştü\' haberi üzerine kadınlı- erkekli Erzurum halkı taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak destan yazdı. O günün ruhunu yakalamak ve tanıtımını yapmak için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Tabyalar Platformu tarafından bu yıl beşincisi organize edilen etkinliğe yaşlısından gencine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Erzurum\'daki tüm camilerde okunan \'Sala\' ardından cami önlerinde ve farklı güzergahlarda toplanan halk, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazır bekletilen otobüslerle Karskapı Şehitliği\'ne taşındı. 9 pare top atışı ardından şehitlik önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplananlar \'Tekbir\' getirerek yürüyüşe başladı. Kadın- erkekli binlerce kişi, Nene Hatun\'un destanlaştığı ve mezarının bulunduğu deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Aziziye Tabyası\'na akın etti. Tabyalarda toplanan kalabalık, İstiklal Marşı\'nı söyledikten sonra okunan Kuran-ı Kerim\'i dinledi. Müftü Hasan Hüsnü Sula tarafından yapılan duada etkinliğe katılanlar hep birlikte \'Amin\' dedi. 109\'uncu Topçu Alayı Ölçme ve Hedef Tespit Bölük Komutanlığı, bağladıkları Türk bayrağını meteotorolojik balonlarlar göklere çıkardı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen ve sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Aziziye Tabyaları\'na tırmanış etkinliğinde protokelle birlikte öğrenciler, askerler, sivil toplum kurumları, izciler ile çocuk, yaşlı ve gençler hazır bulundu. Vali Okay Memiş, son derece tarihi ve milli duyguları kabartan ve kendilerini gururlandıran bir programda birlikte olunduğunu söyledi. 1877\'de Osmanlı İmparatorluğuna kasteden yabancı düşmanlara karşı Erzurumlu bir neferin ve müezzinin Türk askerine, milletine, dinine sahip çıkma anlamında son derece önemli bir çıkışıyla başlayan mücadelenin tanıklığının bugün de hep birlikte yerine getirildiğini aktaran Okay Memiş, \"Tarihte böyle vatandaşımız görevi olmasa bile kahramanlığa vesile olabiliyor. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bugün tarihteki bu anlamlı günle beraber milletimiz 15 Temmuzda yazdığı destanı da hatırladım. Milletimiz tıp ki 1877\'de olduğu gibi 15 Temmuzda da içindeki hain darbecilere, hain FETÖ\'cülere sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadeleyi başlattılar. Ne mutlu bize ki tarihimizden aldığımız güçle ve imanla önümüze bakıyoruz\" diye konuştu.

Her yıl olduğu gibi bu sene de yürüyüşe katıldığını belirten 75 yaşındaki Hüsna Turhan ise \"Atalarım, dedem, yeğenlerim şehit. Onların, şehit Hazreti Hamza\'nın ve bütün şehitlerimizin ruhlarının bizlere faydaları için geldim. Onların gururuyla yaşıyoruz. Devletimizin, milletimizin, askerimizin daima karada, havada ve denizde başarılar kazanıp payidar olmalarını istiyorum\" dedi.



