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Erzurum'a mart karı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da dün gece başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

09 Mart 2018 13:17

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM\'da dün gece başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi\'nin karla mücadele ekipleri ana cadde ve kaldırımlarda gün boyu çalışma yaptı. Sokakta yürüyenler ise zor anlar yaşadı.
Erzurum\'da dün etkili olan yağmur, geceden itibaren yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran ve lapa lapa yağan kar nedeniyle Erzurum-Erzincan, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri araçların mahsur kalmaması için tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi\'nin karla mücadele ekipleri de sabahın ilk ışıkları ile birlikte kent merkezinde çalışmalarını başlattı. Sokağa şemsiyesiz çıkanlar ise beyaza büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi\'nin batıdan gelen yağışlı havanın etkisi altında olduğunu belirten Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirtti. Uzmanlar, yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma ve yolların kar sebebiyle kayganlaşması beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgilerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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