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Yaşam

Erzurum'a lapa lapa mayıs karı yağdı

Erzurum'da yağmurla birlikte yağmaya başlayan kar, vatandaşlara Mayıs 25 karı sürprizi yaşattı.

26 Mayıs 2012 07:07

Erzurum'da yağmurla birlikte yağmaya başlayan kar, vatandaşlara Mayıs 25 karı sürprizi yaşattı.

Milliyet'in haberine göre, Erzurum kent merkezi ve yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağarken şehir merkezinin alt kesimlerinde sulu kar yağışı etkili oldu. Dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden yağmur yağışı yerini kara bıraktı. Mayıs ayının sonlarına gelinmesine rağmen kente yağan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

Erzurum'a Haziran ayında da karın yağdını söyleyenler, "Burası Erzurum. Karın ne zaman yağacağı belli olmaz. Erzurum'da yazın yüzünü görmek kolay değil" dediler.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanak yağışların aralıklarla bir ay kadar süreceğini ifade ederek kar olarak görülen beyazın donan yağmur olabileceğini söylediler. En düşük hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da 15 dakika kadar yağan kar yerini yeniden yağmura bıraktı.

 

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