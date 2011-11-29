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Yaşam

Erzurum ve Ağrı eksi 18'i gördü ERZURUM (A.A)

29 Kasım 2011 11:50

-Erzurum ve Ağrı eksi 18'i gördü ERZURUM (A.A) - 29.11.2011 - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. En düşük hava sıcaklığı eksi 18 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da ölçüldü. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yüksek basınç sisteminin etkisi altında bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuk nedeniyle kent merkezlerindeki kaldırımlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bazı ev, işyeri ve araçların camlarının buz tutuğu görüldü.  Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı'da eksi 18, Kars'ta eksi 15, Ardahan'da eksi 11, Iğdır ve Bayburt'ta eksi 7, Erzincan'da eksi 4 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek hava sıcaklığının da Erzurum ve Ağrı'da eksi 3, Kars'ta eksi 2, Ardahan'da eksi 1, Bayburt'ta 1, Iğdır ve Erzincan'da 6 derece olması tahmin ediliyor. Yetkililer, Ardahan ve çevresinde aralıklarla kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

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