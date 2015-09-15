Erzurum Valiliği, önce maçı erteledi, ardından stat yolunu kapattı, Dersimspor ortada kaldı

Türkiye Kupası'ndaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Dersimspor maçı, önce güvenlik kaygısıyla bir hafta ileri atıldı, sonra valilik kararıyla stada giden yol kapatıldı. Futbol Federasyonu, bir türlü Erzurum'a ulaşamayan Desimspor'un başvurusuna cevap vermedi.

İsmail Er'in Radikale'de yer alan haberine göre, Erzurum Valiliği Spor İl Güvenlik Kurulu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Dersimspor arasında 9 Eylül Çarşamba günü Erzurum'da oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurmuştu. Gerekçe ise Dağlıca ve Iğdır'da yaşanan törer olaylarının ardından Erzurum'da da tansiyonun yükselmesiydi. TFF Yönetim Kurulu da başvuruya olumlu yanıt vererek, karşılaşmayı bir hafta erteleme kararı almıştı.

Ancak güvenlik açısında riskli gösterilen maç için erteleme de çare olmadı. Dersimspor, bu kez de yol kapatma engeline takıldı. Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekibi, karşılaşma öncesi Tunceli Valiliği'nin yolları kapatması nedeniyle Erzurum'a gidememe tehlikesi yaşıyor.

‘TFF'den ses çıkmadı’

Dersimspor Teknik Direktörü Ali Eren Beşerler, "Amacımız doğuya futbolu sevdirmek. Dostça, fair-play ruhuna uygun maç oynayacağız. Fakat maç önce ertelendi, şimdi de yollar kapandı. Bilgöl yolu ise tehlikeli. Hem bizim hem de güvenliğimizi sağlayacaklar için zor bir yolculuk olacak. Bu nedenle Erzurum'a gidemiyoruz. TFF'ye müracaat ettik, 'Bizi İstanbul 'da misafir etsinler, hatta Erzurumspor maçını başka bir ilde oynamak' istiyoruz dedik. Fakat bir ses çıkmadı. Bu de bizi oldukça üzdü. Amacımız futbol, siyaset değil" ifadelerini kullandı.