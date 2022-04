Erzurum Valiliği, kuruyan Tortum Şelalesi için harekete geçti: Özel ekip kuruldu, suyu kesen enerji şirketine soruşturma açıldı

Tortum HES'in işletme hakkını 49 yıllığına alan özel firmanın onarım ve tadilat yapılacağı gerekçesiyle suyu kesmesinin ardından kuruyan ve duvarlarında çatlaklar oluşan Tortum Şelalesi için Erzurum Valiliği harekete geçti. Özel bir ekip kurulduğunu duyuran Vali Okay Memiş, enerji şirketine soruşturma açıldığını ve şelaleye bugün yeniden su verileceğini açıkladı.

Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere İlçesinde her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan UNESCO Dünya Mirası Listesine aday Tortum Şelalesi'nin can suyu HES ihalesini alan firma tarafından geçen hafta kesilmişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 8 Aralık 2021 tarihinde yapılan ihaleyle Uzundere ilçesindeki Tortum HES'in işletme hakkını 49 yıllığına alan özel firma, şelalenin suyunu kesme gerekçesi olarak onarım ve tadilat yapacağını gösterdi.

Suyun kesildiği süre içinde şelale tamamen kurudu, duvar bölümlerinde ciddi çatlamalar meydana geldi. Şelale ve 15 kilometrelik Tortum Çayı’nda doğal yaşam ciddi oranda zarar gördü. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal konuyu TBMM gündemine getirdi.

Vali Memiş: Biz oraya 10 milyon lira harcadık

Sözcü’nün haberine göre, Erzurum Valisi Okay Memiş, şelaleye bugün su verileceğini açıkladı. Vali Memiş, “Tortum Şelalesi Erzurum için önemli bir turizm alanı. Göreve geldiğimde orası mezbelelik bir durumdaydı. 10 milyona yakın bir bütçe ile şelale ve çevresini adeta yeniden inşa ettik. Turistlerin sadece gündüz değil gece de ziyaret edeceği bir yer haline getirdik. Ciddi emek verdik. Şimdi Şelalemizin yok olup gitmesine elbette müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Özel ekip oluşturuldu, Şelale’ye yeniden su verilecek

Suyu kesilen Tortum Şelalesi için uzamanlardan oluşan özel bir ekip oluşturduklarını ifade eden Vali Memiş, “Şirketin bize gönderdiği yazıda şelaleyi besleyen damarlarda sıkıntılar yaşandığı, teknik bir çalışma yapılmasının zorunlu olduğu bildirildi. Ancak biz şimdi özel bir ekip oluşturduk. Şelalede çalışma yaptılar. Acil su verilmesi gerektiği anlaşıldı. Firmaya bildirdik, ‘derhal suyun bir kısmını serbest bırakın’ dedik. Bugün itibari ile suyun bir kısmı mart sonu itibari ile ise suyun tamamı şelaleye bırakılacak. Ekiplerimiz orada teknik çalışmalarını bir rapor haline getirecek. Eğer bu durumdan dolayı şelalede ciddi sıkıntılar ortaya çıkmış ise firmaya yaptırım uygulayacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.