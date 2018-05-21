Erzurum, Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyor

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

Spor Toto Süper Lig’e 2000-2001 yılında veda eden Erzurumspor, 17 yıl sonra yeniden Süper Lig’e çıkmanın sevincini büyük bir coşkuyla yaşıyor. Bursa\'daki finalde Gazişehir Gaziantep\'i penaltılar sonucunda 5-4 yenmesiyle başlayan kutlamalar aralıksız devam ediyor. Dadaşlara bu gece Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve futbolcular da eşlik etti.

İstanbul\'dan kalkan özel uçakla saat 20.30\'da Erzurum\'a gelen BB Erzurumspor, havalimanında Dadaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Otobüse binen futbolcu ve teknik heyet konvoy eşliğinde kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Caddesi\'ne geldi. Burada takımı karşılayan yüzlerce taraftar kupayla alana giren başkan Sekmen ve futbolcuları alkışladı. Futbolcular ve teknik heyet daha sonra alandaki platforma tek tek davet edildi. Havai fişek eşliğinde platforma çıkan teknik heyet ve futbolcular taraftarları selamladı.

3 yılda gelen 3 kupayla Süper Lig\'e çıkma başarısını gösteren Erzurumspor\'da taraftarlar, bunun sözünü veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'e büyük ilgi gösterdi. Omuzlara alınan başkan Sekmen, Erzurum\'un hak ettiği yere geldiğini söyledi. Kurtardığı penaltılarla takımını adeta Süper Lig\'e çıkaran Hakan Canbazoğlu ise şunları söyledi: \"Allah\'a şükürler olsun ki kazandık. Bu takım, bu şehir, bu halk bunu hak ediyordu. Bu şehir Süper Lig\'de de üst sıralarda yer alacaktır. Penaltı atışları sırasında yaptığım haraketler bir taktikti ve çok şükür tuttu. Kurtardığım penaltıları Erzurumspor\'u seven ve iyi yerlerde olmasını isteyenlere armağan ediyorum.\"

Mehteran takımı ve folklör ekibinin gösterisinin ardından yerel sanatçılar söylediği şarkılarla kalabalığı çoşturdu. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutlamalardan detaylar

- Taraftarlar ile röportaj

- Başkan Mehmet Sekmen\'in kupayı kaldırması

- Hakan Canbazoğlu\'nun açıklamaları

- Genel detaylar