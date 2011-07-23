-ERZURUM KONGRESİ'NİN YIL DÖNÜMÜ ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erzurum Kongresi'nde de vurgulanan milletin bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesindeki yerini almasının ve emin adımlarla hedeflerine yürümesinin yolunu açtığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Kongresi'nin 92. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gül, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılma sürecinde Erzurum Kongresi'nin ayrı bir yeri ve önemi olduğunu ifade etti. Vatanın kurtuluşunun ancak milletle birlikte başarılabileceğine inanan Atatürk'ün, önderlik ettiği milli mücadele boyunca millet iradesinin üstün kılınmasına imkan tanıyacak adımlara büyük önem verdiğine işaret eden Gül, şunları kaydetti: ''Amasya Genelgesi'nin ardından Erzurum'da alınan kararlar milli mücadeleye hız kazandırmıştır. Kongrede vatana sahip çıkma kararlılığı, bağımsız ve özgür yaşama iradesi öne çıkarılarak, milli iradenin egemen kılınması sürecinin yapı taşları oluşturulmuştur. Bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen Erzurum Kongresi'nde, ülkenin kaderini derinden etkileyen önemli kararlar alınmıştır. Kongrede aynı zamanda, milli mücadelenin esas programı da hazırlanmıştır. Kongre kararlarıyla Türk milletinin vatanına, bağımsızlığına ve egemenliğine her şart altında sahip çıkacağı güçlü şekilde dünyaya ilan edilmiştir. Erzurum'da kabul edilen ilkeler, tüm vatandaşlarımızın üzerinde birleştiği milli bir mutabakatı ortaya koymaktadır. Erzurum Kongresi'nde de vurgulanan milletimizin bağımsız ve özgür yaşama kararlılığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesindeki yerini almasının ve emin adımlarla hedeflerine yürümesinin yolunu açmıştır. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Büyük Atatürk olmak üzere, Kongre üyelerini, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum.'' -TBMM BAŞKANI ÇİÇEK TBMM Başkanı Cemil Çiçekise yayımladığı mesajda, 1. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan işgal karşısında, milli mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya geçişinin Türk milleti için yepyeni bir dönemin habercisi olduğunu ifade etti. ''Amasya'da, Erzurum'da ve Sivas'ta alınan tarihi kararlar vatan topraklarından ve bağımsızlıktan vazgeçilemeyeceğinin manifestosudur'' değerlendirmesinde bulunan Çiçek, milli mücadelenin önemli dönemeçlerinden olan Erzurum Kongresi'nin, bölgesel bir toplantı olarak düzenlenmesine karşın, kararları ve sonuçlarıyla ulusal bir nitelik gösterdiğine dikkati çekti. Çiçek, milli bilincin uyandırılması açısından büyük önemi bulunan Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde yurdun bölünemez bir bütün olduğunun vurgulandığını, Türk Milletinin ülkesine her koşulda sahip çıkacağı ve dayatmaları kabul etmeyeceğinin dünyaya duyurulduğunu belirtti. Cemil Çiçek, mesajında şunları kaydetti: ''Amasya Genelgesi'ndeki, Erzurum ve Sivas kongrelerindeki bağımsızlık için mücadele çağrısı tüm yurda dalga dalga yayılmış ve milletimiz kahramanlık ve vatan sevgisiyle dolu bir mücadelenin ardından Cumhuriyetimizi kurmuştur. Ülkemiz, milli mücadelemizdeki ruhtan aldığı ilhamla kalkınma ve gelişme hamlelerini sürdürecek, demokrasi ve özgürlükleri daha da güçlü bir ülke haline gelecektir. İstiklal mücadelemizdeki milli birlik ve kardeşlik ruhu, güven ve dayanışma anlayışı bizim için daima yol göstericidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum Kongresi'nin 92. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kongreye katılan değerli üyeleri, Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ve gazilerini saygı ve şükranla anıyorum.''