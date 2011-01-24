-ERZURUM KIŞ OYUNLARINA HAZIR ERZURUM (A.A) - 24.01.2011 - Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Başkanı Goerge Killian, ''Erzurum, kış oyunlarına hem tesisler açısından hem de organizasyon bakımından hazır'' dedi. Erzurum'da bulunan Killian, Palan Otel'de basına kapalı olarak düzenlenen FISU İcra Kurulu Toplantısı'nın ardından, yaptığı açıklamada, Erzurum'da 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için inşa edilen tesisleri, yapılış sürecinden beri takip ettiğini belirterek, buradaki tesislerle Erzurum'un dünyadaki sayılı kış sporları merkezlerinden birisi haline geldiğini söyledi. Tesisleri çok beğendiğini ifade eden Killian, ''Erzurum, kış oyunlarına hem tesisler açısından hem de organizasyon bakımından hazır. Türk yetkililerinin sunduğu ilerleme raporlarında da bunu gördüm. Kış oyunları için çok güzel tesisler yapılmış. Ben özellikle atlama kulelerini çok beğendim. Diyebilirim ki, Erzurum'daki atlama kuleleri dünyanın en güzel atlama kuleleri olmuş'' şeklinde konuştu. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na rekor düzeyde bir katılım olacağına da dikkati çeken Killian, şunları kaydetti: ''Oyunlara 58 farklı ülkeden 2 bin 550 sporcu katılacak. Sporcular kafileler halinde gelmeye başladı. Bütün ülkeler oyunların açılış seremonisini görmek istiyor. Yarına kadar oyunlara katılacak sporcuların büyük çoğunluğu gelmiş olacak. Oyunlara rekor düzeyde katılımın olması Erzurum için muhteşem bir şey.'' -''METEOROLOJİYE GÖRE TANRI SÖZ VERDİ, ERZURUM'A KAR YAĞACAK''- Killian, Erzurum'a kar yağmamasıyla ilgili olarak da ''Meteorolojiye göre, Tanrı söz verdi, Erzurum'a kar yağacak. Türk yetkilileri, zaten kar sıkıntısına karşın tesislerde gerekli önlemleri almış durumdalar. Suni kar yağdırılıyor. Yetkililerin de bana söylediğine göre herhangi bir problem olmayacak. Kar yağmamasının herhangi bir problem yaratacağını düşünmüyorum'' diye konuştu. Kış Oyunlarını çok güzel bir şekilde yapacaklarını dile getiren Killian, tüm Türk vatandaşlarını oyunları izlemeye davet etti. Özellikle bölge halkına bu oyunları izlemesini tavsiye eden Killian, ''Bu oyunlar, Erzurum için muhteşem bir organizasyon, Erzurum vatandaşı için büyük bir fırsat, bunu iyi değerlendirmesi lazım. Bu organizasyona katılsınlar. Bu bölgede, yaklaşık 100 bin kilometrelik alanı kapsayan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bütün Türk vatandaşları, buraya davet ediyorum. Bu, hayatlarında belki ilk defa görebilecekleri bir organizasyon'' dedi. Oyunlara katılacak yabancı ülke sporcularıyla Türk öğrencilerin de arasında bir kaynaşma olacağını, bunun özellikle Türk halkı için büyük önem taşıdığını ifade eden Killian, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Birçok genç insan ilk defa çocuklarıyla beraber Türkiye'ye geliyor ve Türkçe bilmiyorlar. Üniversite öğrencileri olarak buraya gelen diğer farklı ülkelerdeki üniversite öğrencilerine kendilerini tanıtıp, el sıkışsın. Bu çok önemli bir nokta. Onlar kendi ülkelerine gittiklerinde, yakınları 'Türkiye'de neler yaşadın' diye sorduklarında, 'çok güzeldi' diyebilecekler. Çünkü Türk insanı olarak misafirlerliğinizi gösterdiğiniz zaman onların hoşuna gidecektir. Biz Türk halkı ile çok güzel ilişkiler oluşturabiliriz.'' -''UNIVERSIAEDE OYUNLARI, OLİMPİYATLARA DOĞRU ATILAN İLK ADIMDIR''- Killian, Erzurum'un kısa sürede 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na hazır hale geldiğini belirterek, şöyle konuştu: ''UNIVERSIAEDE oyunları, olimpiyatlara doğru atılan ilk adımdır. Erzurum'un, bu muhteşem tesislerle 2011 Kış Oyunları sonrasında, Kış Olimpiyatlarına da ev sahipliği yapması mümkündür. Biz burada bebek gibiyiz. Bebekler nasıl ilk adımı atıyorsa UNIVERSIAEDE ile de ilk adımımızı atmış bulunuyoruz.'' Erzurum'un dünyada artık bilinen bir kış sporları merkezi olduğunu vurgulayan Killian, Erzurum'un şu anda dünyada en iyi kış sporları merkezi olarak 18. sırada gösterildiğini, Kış Oyunlarının ardından da 16. sıraya yerleşeceğine inandığını sözlerine ekledi.