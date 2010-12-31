Erzurum kara hiç bu kadar sevinmemişti

T24 - Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için sayılı günler kala Erzurum’da tüm hazırlıklar tamamlandı. Ancak Erzurum'un son yılların en sıcak aralık ayını yaşaması nedeniyle oyunlar için kar eksikti. Erzurumlular kar yağışı için kar duasına bile çıktı.



Kente beklenen kar bugün yağdı. Kar kalınlığı, Palandöken Kayak Merkezi'nde 15 santimetreye ulaşırken, kent merkezinde de 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürebileceği ve yarından itibaren ise etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.



Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Çintımar, yaptığı açıklamada, 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek oyunlar öncesinde beklenen kar yağışının başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.



Kış oyunları için tüm hazırlıkların yapıldığını, tek eksiğin kar olduğunu ifade eden Çintımar, ''Bu kar yağışıyla birlikte kar sıkıntımız da ortadan kalkmış olacak. Kent tamamen beyaza bürünmüş durumda. Herkes çok mutlu ve kar yağışının devam etmesini ümit ediyoruz'' şeklinde konuştu.





