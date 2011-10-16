Erzurum İzmir’den daha sıcak

T24 - Yurdun batısı ve doğusu iki farklı mevsimi yaşıyor. Trakya’da da yağmur kara dönecek. Sıcaklık Erzurum’da İzmir’den daha yüksek olacak.
Romanya'dan gelen soğuk hava, İzmir'e kadar hissedilecek. Marmara'da fırtına olacak. Yarın Edirne 5 dereceyken doğuda sıcaklık hala 20 derece. Erzurum'da bile hava İstanbul ve İzmir'den daha sıcak.
Yarın İstanbul Boğazı'nda rüzgar fırtına boyutlarına yaklaşacak. Yağış aralıklarla devam edecek. Sıcaklık yarın 10 derece ancak rüzgarla 6-7 derece hissedilecek. Çarşamba günü uzun bir aradan sonra güneşi görmek mümkün olacak.
Ankara'da hava İzmir'den daha sıcak. Başkent yağmurlu ve 16 dereceyken; İzmir 12 derece ve hafif yağışlı olacak.
Bursa'da yağmur, Uludağ'da ise kar yağışı salı gecesine kadar sürecek.
Adana yağmurlu ancak hava soğuk değil. Sıcaklık 27 derece. Haftanın ikinci yarısı açık ve oldukça sıcak geçecek. MARMARA EN SOĞUK BÖLGE
Trakya’da hava yarın daha soğuk olacak. Kuvvetli karayelle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışları başlayacak. Fırtına Tekirdağ, Kırklareli ve Silivri'de yaşamı aksatacak boyutlara çıkabilir. Salı günü yağış Trakya'da kesilerek Marmara'nın doğusuna kayacak. Çarşamba günü Marmara’da hava açıyor. Önümüzdeki hafta sonu Marmara yeniden 20 derece. İÇ ANADOLU'NUN DOĞUSU HALA SICAK
İç Anadolu yarın yağmurlu olacak. Fakat Sivas ve Kayseri 20 dereceyi geçecek. En soğuk kent olacak Eskişehir 13 derece.EGE DE SOĞUYOR
Güney Ege'ye kadar inen soğuk hava, yağışları kuvvetlendiriyor. Yağmur Salı günü kesilecek. Havanın ısınmaya başlaması ise çarşambayı bulacak. GÜNEY SICAK
Akdeniz'de sağanaklar var ancak sıcaklık düşmedi. Adana 27, Antalya 23 derece. Güneydoğu'da yağış yok, sıcaklık Diyarbakır'da hala 25 derece. DOĞU SOĞUMADI
Doğu Anadolu'da sıcaklık Marmara'dan 10 derece daha yüksek. Yarın Elazığ 23, Erzurum 16 derece. Çarşamba günü bölgeye yağış geliyor.
DOĞU KARADENİZ SICAK
Karadeniz'de Samsun-Rize arası 22-23 derece olacak. Batı Karadeniz'in yükseklerine ise kar yağıyor. Bolu yarın 8 dereceye inecek.