Erzurum Günleri'ne davul-zurna ve kadayıf dolmalı tanıtım

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,(DHA) - BURSA’da, Erzurum Dernekleri Federasyonu’nun 23 Kasım Cuma günü başlayacak ‘Palandöken -Uludağ Buluşması’ günleri için tanıtım etkinliği düzenlendi. Tanıtımda davul- zurna çalındı, konuklara kadayıf dolması ikram edildi.

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu’nun 23 Kasım Cuma günü merkez Osmangazi İlçesi Çarşamba da Pazar Alanı’nda düzenleyeceği \'Palandöken- Uludağ Buluşması\' isimli Erzurum Günleri’nin tanıtımı için Şehreküstü Meydanı’nda tanıtım konseri verildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Federasyon Başkanı Ömer Ömeroğulları, vatandaşlara kadayıf dolması dağıttı.

Erzurum ile Bursa’nın birçok yönüyle birbirine benzediğini ve Erzurumlunun bu nedenle Bursa’ya göç ettiğini ifade eden Federasyon Başkanı Ömeroğulları, ‘’Erzurumlunun Bursa’yı tercih etmesinin çok nedeni var, ama en önemli nedenlerinden biri güzel Bursa’mızın bir sanayi şehri olması. İkinci önemli nedeni de Bursamızın Erzurum’a çok benziyor olması. Erzurum Palandöken’e, Bursa ise Uludağ’a yaslanmış. Palandöken kış turizmi yönüyle doğuda çok önemli bir merkez, batıda ise Uludağ kış turizmi yönüyle çok önemli bir merkez. Bu iki ilimiz hem tarihsel yapısı itibarıyla da benzer. Biri kadim şehir Erzurum, diğeri ulu şehir Bursa. Bu iki şehri tarihi, dokusu ve kültürüyle birleştirmek, kaynaştırmak amacıyla bu sene 3’üncüsünü organize etmiş olduğumuz Palandöken- Uludağ Buluşması ve 3\'üncü Erzurum Günleri\'ni gerçekleştirmeye çalışıyoruz’’ dedi.

VATANDAŞI DAVET ETTİ

Vatandaşları 23 Kasım Cuma günü başlayacak olan Erzurum Günleri\'ne davet eden Başkan, ‘’Cuma günü Cuma saatinden sonra Çarşamba da Pazar alanında açılışını yapacağımız 3. Erzurum Günleri’ne Erzurum ve Bursa\'daki Valilerimizi ve Belediye başkanlarımla tüm Bursa halkını davet ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

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