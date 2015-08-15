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Yaşam

Erzurum emniyete saldırıyı protesto için balta ve küreğini kapan halk, lastik yakarak yol kapadı!

Saldırganlarla çatışmaya giren grup: Canımız bu vatana kurban olsun

15 Ağustos 2015 18:30

Erzurum’un Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’lı olduğu öne sürülen bir grup tarafından roketatarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin karşı ateşi üzerine saldırganlar kaçtı. Saldırıyı duyan vatandaşlar, ellerinde balta ve küreklerle güvenlik güçlerine destek vermek üzere Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplandı.  Öğle saatlerinde ilçe merkezinde toplanan bir grup kalabalık da Erzurum - Ağrı Karayolunu araç lastiklerini yakarak trafiğe kapattı.

DHA'da yer alan habere göre, yanan lastikler nedeniyle gökyüzü adeta siyah isle kaplanırken yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Yolda uzunca araç kuyruğu oluştu. Erzurum’dan sevk edilen TOMA ve çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle yanan lastikler söndürülerek yol ulaşıma açıldı. İlçede gerilim sürerken güvenlik güçleri halkı sakinleştirmeye çalışıyorlar.

Saldırı saat 01.40 sıralarında meydana geldi. Tarihi Kale ile İstasyon binası arasındaki Pasinler Emniyet Müdürlüğüne, PKK’lı teröristler tarafından roketatarla saldırı yapıldı. Kaplıcalar tarafından yapılan saldırıya, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçtı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, silah seslerini duyan bazı kişiler ellerinde balta ve kürekler olduğu halde Emniyet Müdürlüğü’ne destek vermek için geldi. Yaklaşık 500 kişiden bazıları saldırganlarla çatışmaya geldiklerini belirterek, "Canımız bu vatana kurban olsun" dedi.

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