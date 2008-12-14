Erzurum eksi 32'yi gördü

Doğu Anadolu bölgesinde Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 32 dereceyle Erzurum'da yaşandı.



Hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 14, Kars'ta eksi 22, Ardahan'da eksi 27, Iğdır'da eksi 11, Ağrı'da ise eksi 29 derece olarak ölçüldü.



Soğuk havanın etkisiyle bazı göl ve derelerin donduğu bölgede, yollardaki buzlanma nedeniyle de ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kaldırım ve yolların buz tutmasıyla yayalar güçlükle yürürken, araç trafiğinde de zaman zaman aksamalar meydana geldi.



Sabah saatlerinde birçok sürücünün de yakıtı donan araçlarını tüple ısıtarak çalıştırdığı görüldü.



Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın 17 Aralıka kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdiler.



Aktaş gölü dondu



Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, Türkiye ile Gürcistan sınırları arasında yer alan Aktaş Gölü'nün yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.



Yaklaşık 27 bin metrekare alana sahip Aktaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzun kalınlığının 15 santimetre olduğu belirlendi.



Çıldır ilçesinde gezi ve incelemelerde bulunan Ardahan Valisi Selim Cebiroğlu, Aktaş Gölü'nün donan yüzeyinde, 4 yaşındaki oğlu Emirhan ile gezintiye çıktı.



Gölün donan yüzeyinde yürürken oğlu Emirhan ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren Vali Cebiroğlu, bölgede kış turizminin önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Aktaş ve Çıldır göllerinin bölge turizmi için büyük önem taşıdığını dile getiren Cebiroğlu, "İş adamlarının kış turizmine yatırım yapmalarını istiyoruz" dedi.



Karla mücadele



Bu arada, kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da kapanan 127 köy yolundan 124'ünün ulaşıma açıldığı bildirildi.



İl Özel İdare Müdürlüğü yetkilileri, ulaşıma açılan köy yollarının zaman zaman etkili olan tipi nedeniyle yeniden kapandığını, bu yüzden karla mücadele çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü bildirdiler.



Ulaşıma kapanan 4 köy yolunda, tipinin etkisini kaybetmesinin ardından yol açma çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.



Bölgede yapılan son ölçümlere göre kar kalınlığı Erzurum'da 13, Kars'ta 2, Ağrı'da 14 ve Ardahan'da 6 santimetre olarak kaydedildi.

