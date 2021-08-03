Erzurum'da Pınar Çağlı'dan 3 gündür haber alınamıyor

Erzurum'da 23 yaşındaki Pınar Çağlı' dan 4 gündür haber alınamıyor. Polislerin her yerde aradığı Pınar'ın kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Erzurum'da KPSS'ye girmek için 31 Temmuz Cumartesi günü kaldığı yurttan ayrılan 23 yaşındaki Pınar Çağlı'dan yakınları bir daha haber alamadı.

Arkadaşları kadına ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS'ye gireceği sınav merkezinin önünde beklerken Çağlı, sınavın olacağı binaya gelmedi. İhbar üzerine polis 3 gündür Pınar Çağlı'yı arıyor.

Öte yandan, iddiaya göre, Çağlı'nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığı düşünülüyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Pınar'ın arkadaşları ise sosyal medyada yardım çağrısı başlattı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ''Pınar'a yardım edin'' çağrısında bulundu.