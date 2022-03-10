Birçok ilde okullar tatil edildi

10 Mart 2022 19:15
Türkiye'yi etkisi altına almaya başlayan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bazı kentlerde kar tatili ilan edildi.
İşte il il tüm gelişmeler...
İstanbul'da pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."
Yalova Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlarda 1 gün, yükseköğrenim kurumlarında ise 4 günlük eğitime ara kararı alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, 10 Mart 2022 Perşembe günü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitime bir günlük ara verilmesi kararı verildi. İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerinde de 1 günlük süresince ara verilecek.
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi. Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde de 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar da yükseköğrenim kurumlarında eğitime ara verildi.
Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmaları da kararlaştırıldı.
Kocaeli Valiliği, kentte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiğini açıkladı.
Kocaeli'yi etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle "Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon" toplantısı yapıldı. Kocaeli Valiliği'nden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "10 Mart 2022 Perşembe Gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde 'yüz yüze eğitime' 14 Mart Pazartesi Gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Erzurum Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.
Niğde'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın bir süreyle tatil edildiği duyuruldu.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, ”İlimizde beklenen yoğun kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Niğde genelinde eğim ve öğretime 11.03.2022 tarihinde (yarın) 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
Isparta'da beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü il genelinde okullar tatil edildi.
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik uyarılar dikkate alınarak yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz genelinde 10.03.2022 Perşembe günü akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma ve soğuk havanın 11.03.2022 tarihinde de devam edeceğine dair yapılan meteorolojik uyarılara istinaden; 11 Mart 2022 Cuma günü Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademe okullar Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, muhtelif kurslar, (Özel Öğretim Kursları, Kişisel Gelişim Kursları) Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda Devam Eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları faaliyetlerine 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de belirtilen süre içerisinde 1 (Bir) gün idari izinli sayılacaktır."
Gümüşhane’de etkisini artıran kar yağışının ardından Valilik, Cuma günü okulları tatil eden kararını duyurdu.
Gün boyunca devam eden, geç saatlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.
Devam edeceği tahmin edilen kar yağışıyla birlikte Gümüşhane Valiliği de okulların tatil edildiği haberini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 11 Mart Cuma günü bir gün süre ile tatil edildiği ve ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Muğla’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Kavaklıdere ilçesinde okullar bir günlük kar tatil oldu.
Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 11.03.2022 Cuma günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiğini sosyal medyadan açıkladı.
Toplantıda konuya ilişkin 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmesi kararı alındı. Bu kararı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından duyurdu.
Vali Kaldırım tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan kararda, "10 Mart 2022 Perşembe Gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde 'yüz yüze eğitime' 14 Mart Pazartesi Gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma Günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Düzce Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 2 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı ve sağanak yağış uyarılarının ardından harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için eğitim öğretim kurumlarının 11 ve 12 Mart tarihinden itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.
Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.
Sinop il ve ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Mart 2022 tarihinde eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde 11 Mart 2022 tarihinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Nevşehir'de gece başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklığında düşüş yaşanacağı belirtilerek, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime 11 Mart cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerindeki tüm okullarda, Biga ve Bayramiç ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu 4 ilçede eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Meteorolojiden alınan son verilere göre, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Çan ve Yenice ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında, Bayramiç ve Biga ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararı uzatılırken, eğitime yarın için de ara verildi.
Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle bugünün ardından yarın için de il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim - öğretime 11.03.2022 Cuma günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi. (DHA)
Samsun'un 9 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.
Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart cuma günü bazı okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.
Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilir.
Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 6 ilçede daha okullar tatil edildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe'de de yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara "Sayın Valim tatil istiyoruz" yazan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" yanıtıyla okulların tatil edildiğini duyurdu.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
Kentte, dün Balya, Bandırma, Manyas, Susurluk, Erdek, Gönen ve Marmara'da perşembe ve cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Üniversitede merkez ve ilçe kampüslerinde yüz yüze eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, teorik derslerin tümünün çevrim içi olarak yapılacağı kaydedildi.
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 4 ilçede ise kısmi olarak eğitime ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek'te, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitime 11 Mart Cuma günü ara verildiğini belirtti.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'ta taşımalı eğitime, 11 Mart'ta ise il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeler çerçevesinde Bilecik için beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kararlar alındığı belirtildi.
Bu kapsamda 10 Mart perşembe günü taşımalı eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, "11 Mart Cuma günü tüm okullarımızda eğitime ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 11 Mart Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşehrilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 2 gün ara verildi.
İstanbul ve çevresinde beklenen kar yağışı Tekirdağ'da da etkili oldu. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren kar nedeniyle Saray ilçesinde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde de bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edildi. Tekirdağ Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şu an için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edilmiştir. Alınan kararlar kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur” denildi.
Kastamonu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Cide ve Ağlı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği aktarıldı.
Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Yatılı Bölge Ortaokulu dışındaki okullarda yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Cide, Küre ve Ağlı ilçelerinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartlarının kentin özellikle kuzey kesimlerinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.
Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği bildirildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini belirtti. Ümit, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde, resmi ve özel okul öncesi, ilk ve ortaokullar ile liselerde, rehabilitasyon ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi, engelli, hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla eğitim öğretime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Zonguldak Valiliği, kuvvetli kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 11 Mart günü idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik uyarılara göre, kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle ilimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." denildi.
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