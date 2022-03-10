Birçok ilde okullar tatil edildi

Türkiye'yi etkisi altına almaya başlayan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bazı kentlerde kar tatili ilan edildi.

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İstanbul

İstanbul'da pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

Yalova

Yalova Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlarda 1 gün, yükseköğrenim kurumlarında ise 4 günlük eğitime ara kararı alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, 10 Mart 2022 Perşembe günü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitime bir günlük ara verilmesi kararı verildi. İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerinde de 1 günlük süresince ara verilecek.



Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi. Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde de 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar da yükseköğrenim kurumlarında eğitime ara verildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmaları da kararlaştırıldı.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği, kentte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiğini açıkladı.

Kocaeli'yi etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle "Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon" toplantısı yapıldı. Kocaeli Valiliği'nden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "10 Mart 2022 Perşembe Gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde 'yüz yüze eğitime' 14 Mart Pazartesi Gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Erzurum

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Niğde

Niğde'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın bir süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, ”İlimizde beklenen yoğun kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Niğde genelinde eğim ve öğretime 11.03.2022 tarihinde (yarın) 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Isparta

Isparta'da beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü il genelinde okullar tatil edildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik uyarılar dikkate alınarak yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde 10.03.2022 Perşembe günü akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma ve soğuk havanın 11.03.2022 tarihinde de devam edeceğine dair yapılan meteorolojik uyarılara istinaden; 11 Mart 2022 Cuma günü Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademe okullar Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, muhtelif kurslar, (Özel Öğretim Kursları, Kişisel Gelişim Kursları) Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda Devam Eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları faaliyetlerine 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de belirtilen süre içerisinde 1 (Bir) gün idari izinli sayılacaktır."

Gümüşhane

Gümüşhane’de etkisini artıran kar yağışının ardından Valilik, Cuma günü okulları tatil eden kararını duyurdu.

Gün boyunca devam eden, geç saatlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.

Devam edeceği tahmin edilen kar yağışıyla birlikte Gümüşhane Valiliği de okulların tatil edildiği haberini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 11 Mart Cuma günü bir gün süre ile tatil edildiği ve ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Muğla

Muğla’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Kavaklıdere ilçesinde okullar bir günlük kar tatil oldu.

Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 11.03.2022 Cuma günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiğini sosyal medyadan açıkladı.

Toplantıda konuya ilişkin 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmesi kararı alındı. Bu kararı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Kaldırım tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan kararda, "10 Mart 2022 Perşembe Gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde 'yüz yüze eğitime' 14 Mart Pazartesi Gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma Günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Düzce

Düzce Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 2 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı ve sağanak yağış uyarılarının ardından harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için eğitim öğretim kurumlarının 11 ve 12 Mart tarihinden itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

Sinop

Sinop il ve ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Mart 2022 tarihinde eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde 11 Mart 2022 tarihinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Bayburt

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.