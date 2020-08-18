Erzurum'da çocukların erik kavgasına aileler uzun namlulu silahlarla dahil oldu: 3 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bahçede erik toplayan çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Karayazı ilçesine bağlı Çakmaközü Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bahçede erik toplayan Kaya ve Özmen ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Kavgaya aileler de dahil oldu.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Reşit Kaya ile çocukları Sezgin ve Selman Kaya öldü, Ramazan Özmen yaralandı.



İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Özmen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen baba ve oğullarının cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, Özmen ailesi, yeni bir olayın yaşanmaması için mahalleden ayrıldı. (DHA)