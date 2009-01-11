Erzurum buz kesti!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı eksi 32 derece ile Erzurum'da yaşandı.



Yetkililerden alınan bilgiye göre, kent merkezlerinde kar kalınlığı Ağrı'da 40, Kars'ta 18, Ardahan'da 14, Erzurum ve Erzincan'da 10, Iğdır'da ise 7 santimetre olarak belirlendi.



Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum'da 15, Muş'ta ise 5 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.



Bölgede gece yaşanan en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altına olmak üzere Erzurum'da 32, Ağrı'da 26, Kars'ta 21, Ardahan'da 19, Iğdır'da 16 ve Erzincan'da 15 derece ölçüldü.



Erzurum'da soğuk hava sebebiyle araçlarının çalıştırmakta zorlanan bazı vatandaşların tüplü pürmüzle yakıt deposunu ve motorunu ısıttığı, bazılarının ise araçlarının altına ateş yakarak çalıştırmak için uğraştığı dikkati çekti.



Birçok ilde aşırı soğuk hava nedeniyle özellikle sobalı evlerin su şebekesi dondu. Muş'ta ise vatandaşların su şebekesinin donmaması için muslukları hafif şekilde açık bırakılması nedeniyle su sıkıntısı yaşandığı bildirildi.



Kentte gündüz saatlerinde birçok mahalleye su verilemediği, bu nedenle de vatandaşların il merkezindeki çeşmelerden su ihtiyaçlarını karşıladıkları kaydedildi.



Meteoroloji yetkilileri, bir hafta boyunca bölgede yağış beklenmediğini, havanın parçalı az bulutlu olacağını bildirdi.



Hava sıcaklıklarının da önemli bir değişiklik beklenmediğini aktaran yetkililer, yollarda oluşacak sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

