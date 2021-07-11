Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iktidara yakınlığıyla bilinen Beyazay Derneği’ne bina tahsis ettiği ortaya çıktı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, eski AKP'li milletvekillerinin kurduğu Beyazay Derneği’ne bina tahsis etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun tahsislere ilişkin bölümünde, Yakutiye İlçesindeki bir binanın “eğitim yeri” olarak kullanılması için Beyazay Derneği’ne beş yıl süreyle tahsis edildiği belirtildi. Derneğin internet sitesinde ise derneğin engelliler için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

Dernek yönetiminin tamamı AKP'li

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türkiye Beyazay Derneği’nin Başkanı Nejla Sümer de geçtiğimiz yıllarda AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Sosyal İşler Birim Başkanı olarak görev yaptı. Derneğin Genel Başkan Vekili Hatice Kübra Öztürk Gökkaya aynı zamanda da AKP Genel Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği ile Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Beyazay Derneği’nin Genel Sekreteri Hayri Köse ise AKP’den 27’nci İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu. Köse, 24’üncü Dönemde de AKP’den İstanbul 1’inci Bölgeden milletvekili adayı olmuştu. Ayrıca derneğin yönetiminde, eski AKP Milletvekili ve eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ayşe Böhürler, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Zülfiye Füsun Kümet ile AKP’li Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı da derneğin yönetiminde yer alan isimlerden. Derneğin yönetiminde eski AKP Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım ile eski AKP Milletvekili Gülay Dalyan, Halide İncekara, Azize Sibel Gönül, Lokman Ayva ve Sema Kırcı da yer alıyor.

İzin almadan para toplamaları serbest

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, “Türkiye Beyazay Derneği’nin” 10 Haziran 2020 tarihinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine alındığını açıklamıştı.