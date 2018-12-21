Erzurum Belediyesi, atıl haldeki Gürcistan uçağına talip

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Van depreminde zarar görenler için yardım malzemesi getirdiği Erzurum Havalimanı\'nda meydana gelen kazada hasar gören ve 7 yıldır burada bekletilen Gürcistan uçağına talipli olduklarını açıkladı. Sekmen, \"Havalimanında atıl halde duran uçak belediyemize tahsis edilirse onu şehrimizin uygun bir mekanına yerleştirip bir kafe, dinleti alanı olarak değerlendiririz. İnanıyorum ki birçok genç kardeşimiz ve halkımıza sadece içini dolaşma vesilesi ile büyük bir hareket yaşatacağı kanaatindeyim. Girişimleri başlatacağız. Uçak, şehrimize cazibe kazandırmış olur\" dedi.

Van\'da 23 Ekim 2011\'de meydana gelen depremden zarar görenler için Gürcistan\'dan yardım taşıyan ve Erzurum Havalimanı apronunda geçirdiği kaza sonucu kokpiti zarar gören uçak, 7 yıldan bu yana onarım için bekletiliyor. Richter ölçeğine göre 7,2 büyüklüğündeki deprem ardından yardım amaçlı olarak depremzedelere çadır getiren Gürcistan\'ın \'Ilyushing Il-76TD\' tipi uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı\'na indi. Kargosunu boşaltan uçak, parka alındı. Bu sırada piste inen ve depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşıyan Kırgızistan uçağının kanadı, Gürcistan uçağının pilot kabinine çarptı ve kokpitte büyük hasar oluştu. Kazadan sonra Kırgızistan\'a ait kargo uçağı da havalimanının park bölümüne çekildi.

Kazayla ilgili olarak Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan\'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı. Uçaklarda meydana gelen hasarlar sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağının kırılan kanadı onarıldı ve bu uçak ülkesine götürüldü. Ancak, kokpit bölümünde büyük hasar oluşan ve hasarlı bölümün üzeri branda ile örtülen Gürcistan uçağı o günden bu yana Erzurum Havalimanı\'nda bekletiliyor.

Havalimanında kaderine terk edilen uçakla ilgili Gürcistanlı yetkililerle görüşeceklerini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi:

\"Uçağı alırsak karayolu ile şehrin en güzel yerine taşıyacağız. Halka hizmet verecek olan uçağı bir kafe yada lokanta yaparız. Halkımız kokpit bölümünde ise fotoğraf çekinir. Havalimanında boşa bekletilmesi uçağa da zarar verir. İnanıyorum ki birçok genç kardeşimiz ve halkımıza sadece içini dolaşma vesilesi ile büyük bir hareket yaşatacağı kanaatindeyim. Girişimleri başlatacağız. Uçak, şehrimize cazibe kazandırmış olur.\"



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