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Erzincan'ın yüksekleri beyaza büründü

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, Keşiş ve Munzur Dağları'na kar yağdı

09 Ekim 2018 12:46

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, Keşiş ve Munzur Dağları\'na kar yağdı.
Kentte yağmur nedeni ile hava sıcaklığı düştü, gece yarısından sonra da yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Kentin kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları ile güneyinde yer alan ve 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Munzur Dağları\'nın zirvesi kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Sabah erken saatlerde karlı manzara ile uyanan vatandaşlar, mevsim itibariyle kış hazırlıklarını yapmaya başladıklarını belirterek, havaların bundan sonra daha da soğumasını bekleriklerini söyledi.

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