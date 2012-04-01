Erzincan'daki Alevi köyünde provokasyona tepki

Erzincan'ın Üzümlü İlçesi'ne bağlı Avcılar Köyü'nde Alevileri hedef alan yazı ve işaratlerle ilgili soruşturma sürdürülürken, yıllardan bu yana birlik beraberlik içerisinde yaşayan köylüler, "İki grubu karşı karşıya getirmek amacı ile yapılan bu provokasyona alet olmayacağız. Biz Alevi-Sünni vatandaşlar yıllardır birlik beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi

Radikal'in haberine göre, kente 30 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü İlçesi’ne bağlı 124 hanenin bulunduğu Avcılar Köyü’ne 1 kilometre uzaklıktaki 20 hanelik ’Eski Avcılar’ bölgesinde geçen çarşamba günü boş okulun duvarına yağlı boya ile ’Kafir Aleviler hepiniz yanacaksınız’, sulama kanalı üzerine ’Hepiniz kafirsiniz’ yazan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iki boş evin duvarına da ’3 hilal’ çizdi. Köy muhtarı İsmet Demir, perşembe günü bu yazıların farkına vardıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Yazılar yağlı boya ile yazılmıştı. Jandarmaya haber verdik. Kaymakam geldi. Emniyetten geldiler. Bizim şüphelendiğimiz kimse yok. Yan tarafımızda bulunan köylerde MHP’li arkadaşlarımız var. Senelerden beri onlarla beraberiz. Köyümüze gelip- giderler. Onlardan öyle bir şey beklememiz söz konusu değil. Bunların iki grubu karşı karşıya getirmek amacı ile provokasyon olduğu ortada. Senelerdir Alevi-Sünni iç içe yaşıyoruz. 50 yaşındayım böyle bir şey görmedim."

Köy sakinlerinden Ali Sönmez ise, "Bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Burada sünnilerle iç içeyiz" dedi. Devrim Düzmez ise devletin gerekli kurumlarının olayı gelip incelediklerini ve takip ettiklerini vurgulayarak, "Bu yazıyı ilk gören benim. Buradaki amaç belli; provokasyondur. Jandarma da artık akşamları devriye geziyor" diye konuştu.

MHP: Nefretle kınıyoruz

Gelişmelerle ilgili olarak MHP Üzümlü İlçe Başkanı Yaşettin Yılmaz, yazıları nefretle kınadıklarını dile getirerek Avcılar Köyü’ndeki bu olaya üzüldüklerini belirtti. Başkan Yılmaz, ’Üç hilal’ işaretinin kullanılmasıyla ilgili olarak, şöyle dedi:

"MHP ve MHP’nin tüm fertleri bu ülkenin birlik ve beraberliğinden yana olduklarını tarih boyunca göstermişlerdir. Bundan sonrada böyle olacaktır. Bu tür şeylerin MHP’nin ve MHP’li gibi düşünen insanların işine yaramayacağı aşikardır. MHP’nin bölücülükle, ayrımcılıkla, ötekileştirme ile hiçbir bağlantısı olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Bu tür yazıları ve eylemleri nefretle kınıyoruz. Erzincanlı hemşehrilerimizi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Bir an önce faillerin bulunup yargı önüne çıkarılmasını temenni ediyorum. Eline kimse boyayı alıp gidip bu tür şeyi sadece siyaset olsun diye yapmaz. Bu, ülkenin bölünmesi, parçalanması için yapılan çalışmaların bir parçasıdır."