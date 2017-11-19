Erzincan'daki Ahıskalılar sürgünü unutmadı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- AHISKA Türkleri\'nin sürgün edilişinin 73\'ncü yıl dönümü, Erzincan\'da yaşayan Ahıskalılar tarafından unutulmadı. Düzenlenen anma programında duygusal anlar yaşandı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Gençlik Kolları (DATÜB) tarafından düzenlenen programa Üzümlü ilçesinde yaşayan çok sayıda Ahıska kökenlinin yanı sıra Vali Yardımcısı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlarken, Kuran okundu, sürgün yıllarında hayatını kaybeden Ahıskalılar için dua edildi.

DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov konuşmasında 73 yıl önce yaşanan günleri unutturmamak adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Kassanov, \"73 yıl önce öz vatanından dünyanın dört bir yanına sürülen Ahıskalılar yıllarca vatan hasreti ile yaşadılar. Yıllar sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatı ile Başbakanlık koordinasyonu ve DATÜB\'ün çalışmaları ile gurbetteki Ahıskalılar Erzincan Üzümlü, Bitlis Ahlat ilçelerine yerleştirildiler. Bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Ardından konuşan Vali Yardımcısı Fatih Acar\'da geçtiğimiz günlerde gelen son kafile ile birlikte Erzincan\'da 2 bin 600 Ahıskalı\'nın iskan edildiğini, yaşam ve barınma ihtiyaçlarının tümünün karşılandığını söyledi. Anma programında daha sonra, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doc. Dr. Ayne Askeroğlu, ODTÜ Sosyoloji Bölümü araştırma görevlisi Serhat Keskin, Erzincan Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Burak Arpacı tarafından Ahıska Sürgünü\'nün geçmişi ve yaşananları ile ilgili bilgiler verdi.

SÜRGÜN

Dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, 14 Kasım 1944\'te, bugün Gürcistan sınırlarında kalan Ahıska bölgesindeki yaklaşık 200 köyde yaşayan Türk kökenli halkı, trenlerle Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan\'a sürgün etmişti. Yaklaşık 30 gün süren tren yolculuğu sırasında 86 bin kişiden 17 bini açlıktan, hastalıktan ve soğuktan hayatını kaybetmişti. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan\'a yerleştirilen Ahıska Türklerinin, bulundukları yerden ayrılmalarına ve yakınlarını ziyaret etmelerine 1956\'ya kadar izin verilmemişti. Orta Asya\'ya yerleştirilen, \'Osmanlı Türkleri\' olarak da bilinen Ahıska Türklerinin, Stalin\'in ölümünden sonra ana yurtlarına dönmek için yaptığı girişimler sonuç vermemişti. Bugün 500 bine yakın Ahıska kökenli Türk\'ün, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ABD ve Ukrayna\'da yaşadığı tahmin ediliyor.



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