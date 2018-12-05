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Erzincan'da yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi (2)- Yeniden

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da şüphe üzerine durdurulan iç yağı ve hayvan kellesi yüklü TIR'da narkotik köpeği ile yapılan aramada yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi

05 Aralık 2018 21:35

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da şüphe üzerine durdurulan iç yağı ve hayvan kellesi yüklü TIR\'da narkotik köpeği ile yapılan aramada yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi.
Van\'dan İstanbul\'a giden H.Ç. yönetimindeki 27 VT 381 plakalı TIR, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine Erzurum- Erzincan karayolu üzerindeki Akyazı beldesinde durduruldu. İçerisinde iç yağı ve hayvan kellesi bulunan TIR\'da narkotik köpek \'Odin\' eşliğinde arama yapıldı. İç yağları arasına saklanmış yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi. TIR şoförü ile yanındaki R.Y. ve S.Y. gözaltına alınırken, TIR içerisindeki eroinler tek tek boşaltılarak sayım yapıldı. Vali Ali Arslantaş, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu olay yerine giderek inceleme yaptı.
Ele geçirilen miktarın uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erzincan\'da en yüksek oran olduğunu bildiren Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, \"Personeli tebrik ederek, hepsinin gözlerinde öpüyorum. Arslanlar gibi çalıştılar. Erzincan\'da şu ana kadar uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınmış en yüksek oran. Çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Uyuturucu tacirlerine ve torbacılarına göz açtırmayacağız\" dedi.

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