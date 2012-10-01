Erzincan tren yoluna bombalı tuzak

Erzincan’ın Kemah ilçesinde yük treninin geçişi sırasında yola döşenen bomba patladı. Patlama nedeniyle Sivas-Erzincan demiryolu ulaşıma kapandı.
Sivas'ın Divriği ilçesinden Erzincan'a giden yük treninin Kemah ilçesi Pelitsırtı mevkisinden geçişi sırasında PKK’lılarca raylara döşenen patlayıcı infilak etti.
Rayların hasar görmesi sonucu Sivas-Erzincan demiryolu ulaşıma kapandı. Rayların onarılması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik güçleri bölgede başka patlayıcı bulunma ihtimaline karşı önlem aldı.
PKK'lıların, demiryoluna yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlattıkları tahmin ediliyor.