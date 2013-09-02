Erzincan'da trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı



Erzincan'dan Sivas yönüne giden Necdet Doğan (42) yönetimindeki 16 KCH 43 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen V.A. idaresindeki 34 TP 2219 plakalı yolcu otobüsü, Kızıldağ mevkisinde çarpıştı. olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kazada, Necdet Doğan ile aynı araçta bulunan eşi Güldane (39), çocukları Özlem ve Abdulsamet Doğan (9) ile yeğeni Merve Öner (11) hayatını kaybetti, Hilal Doğan ve Yunus Emre Öner yaralandı.

Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs şoförü gözaltına alındı.

Hafif ticari araçta bulunanların Ardahan'dan Bursa'ya gittikleri belirtildi.