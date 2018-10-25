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Erzincan'da tankerden yola dökülen asit korkuttu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde kimyasal madde taşıyan tankerden yola dökülen asit, kısa süreli paniğe neden oldu

25 Ekim 2018 14:52

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın İliç ilçesinde kimyasal madde taşıyan tankerden yola dökülen asit, kısa süreli paniğe neden oldu. Tanker ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, kimyasal maddenin temizlenmesi için işlem başlatıldı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Erzincan\'a 115 kilometre uzaklıktaki İliç ilçesinde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren altın madenine giden sülfürik asit yüklü TIR, ilçe merkezinden geçişi sırasında arızalandı. Tankerden sızan asit, paniğe neden oldu. Araç çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, ilgili maden firmasından gelen uzmanlar tarafından akıntıya müdahale edildi. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
TANKER ROTA DIŞINA ÇIKMIŞ
Olayın ardından Anagold Altın Madeni\'nden yapılan açıklama da yüklenici firma tarafından taşınan kimyasal maddenin daha önceden kendisine verilen rotanın dışına çıktığını ve ilçe merkezine girdiği ifade edilirken, küçük miktarda bir döküntünün olduğu kaydedildi. Olaya kendi ekipleri ile müdahale ettiklerini ifade eden firma yetkilileri, uzmanlar tarafından kimyasal maddenin sınırlandırıldığını ve temizlendiğini belirterek, inceleme başlatıldığı açıklamasında bulunuldu.

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