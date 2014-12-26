Erzincan'da Roboski gerilimi

Maraş ve Roboski katliamlarını protesto etmek için aralarında HDP ve DBP'lilerin bulunduğu partililer, Eski Terminal bölgesinde bugün saat 12.30'da toplandı. Halitpaşa Caddesi'nde yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup, burada basın açıklaması yapmak istedi. Çok sayıda polisin güvenlik önlemi aldığı gösteride, karşıt görüşlüler, bu gruba önce sözlü müdahalede bulundu. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Doğan İnci, partili gruba basın açıklamasını kısa sürede yapıp dağılmalarını istedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Recep Demirci'nin haberine göre, ülkücü grubun önüne polis etten duvar örerken, basın açıklamasını tamamlayan grup, tiyatro oyunu sergilemeye başladı. Bu sırada Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanı Çağatay Mutlu toplanan ülkücülerin dağılmasını istedi. Emniyet Müdürü Doğan İnci de partililerin etrafının Çevik Kuvvet tarafından çevrilmesi talimatını verdi. Karşılıklı söz düellosu ve tahrikler üzerine ülkücüler, aniden hücum ederek bariyerleri yıktı. Polis her iki gruba biber gazı ile müdahalede bulundu. Yaklaşık 5 dakika kadar süren arbedede bazı göstericilerin yere düştüğü görüldü. HDP bayrağı ve flamaları yakan grup İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldılar.

Olaylarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.