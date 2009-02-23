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Yaşam

Erzincan'da operasyon: 29 gözaltı

Erzincan’da, jandarma ve polis merkez ve ilçelerde dini eğitim veren vakıflara ait evlere baskın yaptı. 29 kişi gözaltına alındı.

23 Şubat 2009 02:00

Erzincan’da, jandarma ve polis merkez ve ilçelerde dini eğitim veren vakıflara ait evlere baskın yaptı. 29 kişi gözaltına alındı.

Erzincan’da, jandarma ve polis ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda, merkez ve ilçelerde dini eğitim veren vakıflara ait evlere yapılan baskında 29 kişi gözaltına alındı. Vakıflarda 4- 6 yaş gruplarında 63 çocuk ile 15- 18 yaş grubunda ise 11 gencin eğitim gördüğü tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla bugün saat 09.00'dan itibaren jandarma tarafından kent merkezi ve ilçelerinde dini faaliyet gösteren evlere eş zamanlı baskın düzenlendi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren, ağırlıklı olarak okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yasalara aykırı olarak eğitim veren 29 kişinin, yardım toplama kanununa muhalefet, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca bu evlerde eğitime tabi tutulan 4- 6 yaş grubunda 63 çocuk ile 15- 18 yaş grubunda 11 gencin eğitim gördüğünün tespit edildiği ve çocukların ailelerine teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan baskınlarda soruşturulan suçlara ait, dokümanlar ve muhtelif suç delilleri ele geçirilirken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



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