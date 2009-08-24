Erzincan'da kurt alarmı

Erzincan' a bağlı üç ayrı köyde, kurt saldırısına uğrayan 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



Erzincan il merkezine bağlı üç köyde, kurt saldırısına uğrayan 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



Erzincan kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Heybeli Köyü'ne inen bir kurt, sabah saatlerinde Şükrü ve Melek Uludağ ile Kibar Bayrak isimli şahıslara saldırdı. Söz konusu 3 kişi, el ve yüzlerinden yaralandı.



Saat 12.00 sıralarında Bahçeyazı köyünde biri çocuk 6 kişi, saat 14.00'te Çatalarmut Köyü'nde 4 kişi, kurt saldırısı sonucu yaralandı. Köylüler tarafından vurularak öldürülen bir kurttan alınan numune, tahlil için Erzurum Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.



Yaralı 13 kişi, Erzincan Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Saldırıya uğrayanlara kuduz aşısı yapılırken, 7 kişi ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. El ve yüzlerinde doku kaybı olan 4 yaralının Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.