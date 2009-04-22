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Yaşam

Erzincan’da kuduz karantinası

Erzincan'ın merkeze bağlı Gölpınar köyü kuduz vakası nedeniyle karantina altına alındı.

22 Nisan 2009 03:00

Erzincan'ın merkeze bağlı Gölpınar köyü kuduz vakası nedeniyle karantina altına alındı.

Tarım İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gölpınar köyünde C.B. isimli vatandaşı ısıran ve gözlem altına alınan köpeğin telef olduğu, köpekten alınan örneklerin Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildiği belirtildi.

Yapılan tetkikler sonucu köpeğin kuduz mikrobu taşıdığı belirlendiği kaydedilerek, kuduz hastalığı çıkan köydeki hayvanların da aşılandığı bildirildi.

Kuduz köpek tarafından ısırılan vatandaşın kontrollü olarak evinde aşılarının yapıldığı, köyün karantina altına alındığı kaydedildi.

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